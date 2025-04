Francisco Batinga e Eduardo Jorge tem artigo aprovado para compor o livro que celebra os 10 anos da Rede de Parcerias.

Com ampla experiência em trabalho em rede, especialmente nas áreas de Transferências e Parcerias da União, os coordenadores Francisco Batinga e Eduardo Jorge tiveram um artigo de coautoria aprovado para integrar o livro comemorativo dos 10 anos da Rede de Parcerias.

O artigo “Conectando elos: o papel da Rede de Parcerias em Alagoas”, destaca todo o trabalho realizado ao longo dos últimos anos, na busca de proporcionar uma gestão pública mais eficiente e colaborativa.

“Mais que uma publicação, é o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação, técnica e compromisso com a gestão pública eficiente e colaborativa. Seguimos contribuindo com a construção de soluções e com o fortalecimento dos municípios, agora eternizados nas páginas de uma história que ajudamos a escrever”, destaca os autores em nota divulgada.

O lançamento do livro ocorrerá no 10º Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, em Brasília, em junho/2025.

Rede de Parcerias

A Rede, atualmente com 256 parceiros, é composta por órgãos e entidades públicas e privadas e foi constituída para o aprimoramento, a disseminação e o compartilhamento de conhecimentos relativos à gestão das parcerias que envolvem colaboração mútua e interesse público e recíproco e dos projetos de investimentos em infraestrutura registrados no Obrasgov.br.