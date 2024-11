Pastor Gion Lucas da Casa da Promessa, participa do Podcast “Além dos Limites”, com Nívea Sales.

O Pastor Gion Lucas, líder da Igreja Casa da Promessa, participou no último dia 7 de novembro do Podcast “Além dos Limites”, comandado por Nívea Sales e falou sobre sua trajetória, suas experiências ao ouvir a voz de DEUS e suas conquistas atuais.

Com mais de 207 mil seguidores em uma rede social, o Pastor Gion Lucas faz sucesso com suas pregações pentecostais, levando para toda Alagoas as boas novas da Salvação. Seus sermões e orações vem rendendo muitos seguidores ao Pastor Gion e muitos membros a Casa da Promessa, que tem sua sede no Poço, em Maceió, mas já tem outros ministérios, inclusive em Atalaia.

“A cada entrevista uma oportunidade de conhecer e aprender sobre viver melhor e ter sucesso! Pastor Gion Lucas uma honra recebê-lo no Além dos Limites comigo”, destacou Nívea Sales.

A entrevista foi transmitida ao vivo pelo YouTube e Spotify. CLIQUE AQUI e confira na íntegra.