Prefeitura de Atalaia entrega certificados para alunos que concluíram cursos profissionalizantes em parceira com o Senai

Em cerimônia realizada nesta quarta-feira, 22 de dezembro, a Prefeitura de Atalaia fez a entrega de certificados para 323 alunos da rede municipal que concluíram os cursos de qualificação profissional que foram ofertados no município, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

O evento contou com a presença de autoridades, entre elas a Prefeita Ceci Rocha, Vice-Prefeita Camyla Brasil, vereadora Lays Melo e a secretária de Educação Glaucia Veiga. Também de representantes do Senai e coordenadores da Semed.

Foram seis os cursos ofertados, são eles: Manutenção de Computadores, Auxiliar de Produção, Moda, Web Designer, Almoxarife e Assistente Administração.

“Ofertamos cursos relevantes, significativos, que, com certeza, vocês vão almejar no mercado de trabalho profissões bem melhores. Todos eles foram selecionados para melhor atendera realidade de cada um, bem como facilitar na busca do trabalho. Foram meses de muito estudo, conhecimento e aprendizagem, e esperamos que levem essa experiência para a vida toda. Com uma bagagem muito importante, vocês vão em busca do primeiro emprego”, destacou a secretária Glauciane Veiga.

Em seu discurso, a prefeita Ceci Rocha fez um agradecimento especial a toda equipe da Semed e destacou a mudança que vem sendo feita na Educação de Atalaia.

O evento contou ainda com a participação da banda musical da Guarda Municipal de Atalaia.