O que é tradução legal?

Ao ler um documento legal, as palavras podem parecer estranhas até mesmo para quem tem um idioma nativo. Imagina ao ser necessário uma tradução de documentos desse nível jurídico? Vivemos em um mundo global e, dentro do mundo global, existem mandatos regulamentados internacionalmente, que envolvem até criminosos de outra nacionalidade, e precisam ser precisos na ocasião de uma tradução jurídica.

A tradução legal geralmente precisa ser utilizada para que os leitores e também os responsáveis pela legislação daquele país saibam o que elas significam. Os leitores e aqueles que ouvem as palavras também precisam saber o significado por trás do contexto da palavra.

Nenhum escritório de advocacia pode se dar ao luxo de ignorar os benefícios da tradução porque às vezes, por não ter ou não usar serviços de tradução, você pode ter grandes perdas financeiras. Mesmo um único erro de tradução em um documento internacional para um caso legal pode levar ao desastre. Cada palavra ou frase que será utilizada nesse cenário internacional precisa ser claramente entendida para que seus argumentos jurídicos sejam considerados e deliberados. É importante nesse tipo de tradução, encontrar agências confiáveis de tradução, por exemplo a Protranslate. Que possui muitos anos de experiência nessa área de tradução.

Os serviços de um tradutor jurídico podem ser usados ​​em uma variedade de objetivos jurídicos, como por exemplo em testamentos, contratos, finanças, patentes e decisões judiciais. Os termos legais não devem ser traduzidos literalmente, considerando a palavra isoladamente. O mesmo termo pode não significar a mesma coisa ou ser traduzido da mesma forma no direito penal e no direito civil, por exemplo. Portanto, é importante procurar informações dentro da área relevante do direito. Se possível, procure por empresas de traduções especializadas no assunto. Geralmente eles possuem um time de tradutores jurídicos experientes, que poderá ajudá-lo com essas terminologias ou, pelo menos, indicar a direção certa.

Se você tem amigos advogados, faça perguntas a eles. O ‘legalês’ pode ser difícil de decifrar, não apenas porque os textos jurídicos são notórios por sua verbosidade, mas também porque são infestados de arcaísmos jurídicos e palavras que não são interpretadas de acordo com seu significado usual.

Para piorar, você nem sempre traduzirá textos escritos com perfeição. Muitas vezes, você terá dificuldade em entender o que o autor tentou transmitir. É por isso que recorrer a um advogado, que escreve e arquiva documentos no tribunal dia após dia, pode ser um grande trunfo até você começar a pegar o jeito da área.

Tornar-se um bom tradutor jurídico não acontece da noite para o dia. É preciso pesquisar, ler e estudar muito, mas é um campo de prática muito interessante. Bons tradutores jurídicos costumam estar muito ocupados porque não são fáceis de encontrar. Portanto, a tradução jurídica pode ser um nicho extremamente lucrativo se você ama a lei e está disposto a investir tempo e esforço.