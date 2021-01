Workshop em Maceió homenageia o barbeiro atalaiense Léo Shallon

O barbeiro atalaiense Léo Shallon esteve neste último domingo, dia 10 de janeiro, participando de um workshop promovido pelo barbeiro Rogério Barros, no Benedito Bentes 2, em Maceió. O concorrido evento foi prestigiado por barbeiros da capital e do interior.

Ao final do evento, Léo Shallon foi surpreendido, recebendo das mãos de Rogério Barros um prêmio pelo destaque de seu trabalho no estado de Alagoas e também por contribuir com seus ensinamentos para que outros profissionais aprimorem seus conhecimentos na área.

“Receber essa homenagem tem um significado de muita luta. Foi algo sensacional esse reconhecimento do meu trabalho ter vindo de um dos grandes empresários do ramo da barbearia, o Rogério Barros. Quero também agradecer a todos os parceiros de profissão que me deram a oportunidade de levar um pouco do meu conhecimento”, destacou o barbeiro atalaiense.