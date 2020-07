Dados analisados pela Agência Tatu mostra tendência de redução de novos casos da Covid-19 em Atalaia

Enquanto a quantidade de novos infectados pela Covid-19 apresenta uma tendência de redução em Maceió e em mais 37 municípios alagoanos, outros 60 localizados, principalmente, no Sertão e Agreste, registraram aumento, em junho, no número de novos contaminados pela Covid-19.

Os dados foram analisados pela Agência Tatu e levam em consideração apenas os novos casos nas duas quinzenas do mês de junho. As informações extraídas dos dados oficiais do Ministério da Saúde apontam ainda que apenas quatro cidades mantiveram os mesmos índices na primeira e segunda parte do mês.

Evolução dos casos no município de Atalaia

De 1° a 15 de junho o município de Atalaia registrou 178 novos casos. Já entre os dias 16 à 30 junho foram registrados 77 novos casos, o que segundo o levantamento aponta uma redução de -57%.

Comparando com municípios vizinhos, apenas Rio Largo, Capela e Pindoba também apresentaram redução dos números segundo a premiada startup de jornalismo de dados de Alagoas.

Entenda

A metodologia utilizada para análise dos dados levou em consideração as duas quinzenas de junho (1 a 15/06 e 16 a 30/06). Após coleta das informações, foi comparado o total apenas de novos casos em cada uma das quinzenas, para, em seguida, ser observado se houve aumento, redução ou estabilização no número de casos em cada município.

Retomada da Economia

Em decretos publicados semana passada, o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Maceió iniciaram o processo de retomada das atividades econômicas na Capital. Na fase atual, – laranja – podem funcionar lojas ou estabelecimentos de rua com até 400 m², salões de beleza e barbearias, templos, igrejas e demais instituições religiosas com 30% de sua capacidade.

As demais cidades do estado seguem na fase vermelha, isto é, com funcionamento de serviços essenciais, como os da área da saúde e alimentação. Para avançar ou recuar no processo de reabertura do comércio, segundo o Governo Estadual, serão analisadas a utilização da capacidade hospitalar instalada, evolução epidemiológica e taxa de evolução da Covid-19.

* Com informações do site Agência Tatu.