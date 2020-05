Prefeitura de Atalaia reforça medidas para evitar aglomeração na porta dos bancos e lotéricas

Seguindo determinação presente no novo decreto do Governo do Estado, a Prefeitura de Atalaia, em parceria com Bancos e Casas Lotéricas, iniciou nesta última terça-feira (5), mais uma importante medida para evitar aglomeração e o risco do contágio pelo novo coronavírus.

Trata-se um trabalho de ordenamento de filas provocadas pela aglomeração de pessoas que procuram as agências bancárias durante a pandemia do novo coronavírus. Além da organização de filas, respeitando o distanciamento mínimo entre as pessoas, a medida inclui a implantação de tendas, cadeiras, o bloqueio da rua próxima aos bancos e lotéricas, a instalação de lavatórios com sabão, além da presença de equipes de apoio.

A ação envolve equipes das Secretarias de Saúde, de Assistência Social e da Guarda Civil Municipal, que estão presentes nestes locais de maior aglomeração, para orientar as pessoas com relação ao devido distanciamento e demais medidas preventivas.