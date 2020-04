Sobe para três o número de casos suspeitos de coronavírus em Atalaia

A Prefeitura Municipal de Atalaia divulgou em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (16), mais dois casos suspeitos de coronavírus na cidade, segundo dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Alagoas. Com isso já são três os possíveis registros de infecção pela nova doença em território atalaiense.

