Ex-alunos do antigo Colégio Cenecista realizam reencontro marcado pela alegria e emoção

Uma turma de ex-alunos do antigo Colégio Cenecista conseguiu organizar na tarde deste último sábado (4), um emocionante reencontro 22 anos após concluírem a 8ª série do fundamental. Apesar da grande maioria ainda residir na cidade de Atalaia, compromissos pessoais e profissionais acabaram afastando o grupo de amigos, que só agora conseguiram se reunir para relembrar os bons tempos em que estudaram juntos.

O evento contou ainda com as presenças das professoras Dona Benedita e Fatinha, que se emocionaram com a união e receptividade de seus ex-alunos.

Para Dola Rocha, um dos organizadores do evento, foi uma oportunidade de recordar momentos inesquecíveis e de muita emoção. “Gostaria de agradecer a todos os meus amigos que fizeram recordar momentos inesquecíveis que foram vividos na época de escola com muito amor e carinho. Estou completamente emocionado com a presença desses amigos de infância e por fazer parte da minha de uma forma tão significativa, na mesma ocasião, em nome da turma agradeço aos professores Dona Benedita e Fatinha que marcaram presença neste reencontro especial”, destacou.

Para Charles Fernandes, foi uma turma impar, capaz de manter viva as amizades, mesmo após 27 anos, já que muitos começaram a estudar desde o Jardim de Infância. “Até hoje mantemos nossa amizade. Esse foi o nosso primeiro encontro e, para o próximos encontros certamente contaremos com um número maior de amigos. Até colegas que moram no exterior, a exemplo da Érika e da Simone, que já entraram em contato para o próximo encontro. Foi um momento de grande valia para podermos cada um meditar um pouco na sua vida e marcar os laços da amizade que tínhamos ao longo desses anos”.

Hoje professor, Charles Fernandes fez questão de lembrar daqueles que ajudaram na formação educacional dessa turma. “Não podemos esquecer também dos nossos professores, a Josete, a Cleide, a Solange Fidelis, o Vicente, o Gélio, o Genivaldo, a Fatinha, a Fátima, o Geraldo, a Rosimere, o GG, o Mano, Dona Benedita, Josélia, Cícera Gomes, Professor Fábio, entre outros”, concluiu.

