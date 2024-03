Confirmada 1ª morte por dengue neste ano em AL; paciente era jogador de futebol de Atalaia

Jogador João Leonardo nasceu em Atalaia e defendeu o ASA no Sub-20 — Foto: Arquivo pessoal

O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por dengue em Alagoas, um paciente de Atalaia. O relatório não dá detalhes da vítima, mas a prefeitura da cidade confirmou ao g1 AL nesta terça-feira (26) que o paciente era o jogador de futebol João Leonardo, de 19 anos.

Enquanto estava internado, o jogador foi submetido a uma coleta de sangue para análise no Laboratório Central de Alagoas (Lacen-AL), para confirmar a infecção pelo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

João nasceu em Atalaia e defendeu o ASA e o CSE nas categorias de base do Campeonato Alagoano. Após apresentar sintomas de dengue grave, ele foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Casos de dengue dobram em Alagoas

Segundo levantamente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o estado já registrou neste ano 3.045 casos suspeitos de dengue, dos quais 1.557 foram confirmados. Essa quantidade é mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, 1.325 casos suspeitos e 822 confirmados.

Alagoas investiga ainda 7 mortes por suspeita da doença nos seguintes municípios:

Maceió (2)

Arapiraca (1)

Jequiá da Praia (1)

Marechal Deodoro (1)

Santana do Mundaú (1)

União dos Palmares (1)