Mestre Pavão recebe Comenda da Câmara Municipal de Maceió pelos serviços prestados à cultura alagoana

O Mestre Pavão tem uma vida toda dedicada a Capoeira e ao desenvolvimento do esporte não só em Alagoas, mas também nas cidades pernambucanas de Caruaru e Garanhuns.

Se hoje a Capoeira é a expressão cultural brasileira mais praticada na cidade de Atalaia, isso muito se deve a um dos grandes capoeiristas do Estado de Alagoas, o o Mestre Pavão, que em 2019 completou 31 anos dedicados à modalidade.

A iniciativa foi do vereador Samyr Malta (PTC) e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares da Casa. Além do Mestre Pavão, foram homenageados o capoeirista José Cícero Rocha, o Mestre Besourão e o Mestre Virgulino.

Pelos relevantes serviços prestados através da Capoeira e pela luta para preservação da história cultural de Alagoas, o atalaiense Rogério Cabral de Oliveira, o Mestre Pavão, foi homenageado na tarde desta última segunda-feira (2), pela Câmara de Vereadores da cidade de Maceió, com a Comenda Mestre de Capoeira Pedro Índio Axé.

