Em parceria com a EMATER, Prefeitura de Atalaia entrega alimentos para famílias assistidas pelo CRAS

“O PAA é um reforço a alimentação das famílias e um estímulo para o homem do campo produzir mais e investir em sua produção”, destacou o secretário de Agricultura, Geraldo Valdevino.

Ao todo são cadastrados 20 produtores no programa, oferecendo produtos de qualidade como frutas, legumes e hortaliças.

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a Prefeitura de Atalaia em parceria com a EMATER e através das Secretarias Municipal de Agricultura e Assistência e Social, realizou nesta quarta-feira (27), a entrega de diversos produtos alimentícios agrícola à mesa de muitas famílias cadastradas e assistidas pelo Centro de Referência e Assistência Social ( CRAS), como exemplos os idosos.

