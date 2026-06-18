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Requerimento do vereador Neto Acioli solicita a reconstrução da Casa de Cultura de Atalaia

Documento foi aprovado por unanimidade e segue para análise dos órgãos competentes.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
18/06/2026 às 19h49
Requerimento do vereador Neto Acioli solicita a reconstrução da Casa de Cultura de Atalaia
Requerimento do vereador Neto Acioli solicita a reconstrução da Casa de Cultura de Atalaia.

A completa reconstrução da Casa de Cultura de Atalaia foi tema de um requerimento (nº 004/2026) aprovado por unanimidade pelos vereadores durante sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (16), na Câmara Municipal.

De autoria do vereador Neto Acioli (MDB), o documento destaca a importância da reativação do espaço para o fortalecimento da cultura e a preservação da história do município. O requerimento é endereçado ao governador de Alagoas, Paulo Dantas, e também será encaminhado ao Poder Executivo municipal para análise.

No texto, o parlamentar lamenta o estado de abandono do prédio, localizado em uma região central da cidade, e reforça o potencial do espaço após sua completa reconstrução.

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Segundo Neto Acioli, além de atividades culturais, o local poderia atender diversos setores da sociedade. “O espaço também seria usado para a realização de reuniões, encontros dos produtores rurais, realização de palestras para diversificação das culturas de subsistência e aprimoramento no cultivo das já existentes. Realização de palestras sobre temas variados como turismo, preservação ambiental, entre outras”, destacou o vereador na justificativa.

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O parlamentar também enfatizou a importância de um espaço cultural para a valorização da identidade local. “Atalaia precisa preservar a sua história, lembrar de seus antigos moradores. Contar suas histórias, dividir suas riquezas, suas memórias”, afirmou.

A proposta agora aguarda análise dos órgãos competentes.

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