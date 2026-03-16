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Encenação da Paixão de Cristo do CEPP acontece no próximo dia 31 de março em Atalaia

É considerado o maior espetáculo ao ar livre do estado de Alagoas formado exclusivamente por alunos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
16/03/2026 às 10h56
Encenação da Paixão de Cristo do CEPP acontece no próximo dia 31 de março em Atalaia
Encenação da Paixão de Cristo do CEPP acontece no próximo dia 31 de março em Atalaia.

Os atalaienses terão novamente a oportunidade de viver um momento de fé, reflexão e emoção com a tradicional encenação da Paixão de Cristo promovida pelo Centro Educacional O Pequeno Príncipe (CEPP) e Grupo Atuar. O espetáculo será realizado no próximo dia 31 de março, a partir das 19h, na Praça do Trevo.

A apresentação teatral, que revive os últimos momentos de Jesus Cristo, é considerada o maior espetáculo ao ar livre do estado de Alagoas formado exclusivamente por alunos. Ao todo, cerca de 50 estudantes integram o elenco e estarão no palco para dar vida aos personagens que fazem parte dessa história marcante para a fé cristã.

De acordo com a organização, a edição deste ano contará com novidades que prometem surpreender o público. Novas cenas e cenários foram preparados especialmente para tornar o espetáculo ainda mais emocionante. Entre os momentos que devem chamar a atenção está a cena da morte de Judas, apontada como uma das mais impactantes da apresentação.

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Professor de teatro e diretor responsável pelo espetáculo, Dola Rocha destacou a importância do projeto, que une arte e evangelização.

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“Com muita alegria e entusiasmo realizaremos mais uma edição da encenação da Paixão de Cristo. Estamos ansiosos para mais uma apresentação, com novidades de cenas e cenários”, afirmou.

O diretor também agradeceu o apoio recebido para a realização do evento. “Gostaria de agradecer aos pais dos nossos alunos pelo carinho e credibilidade depositada na família Cativar, ao público pela presença, à prefeita Ceci, ao vice Nicollas e à secretária de Cultura, Shirley Nogueira, pelo apoio cultural”, concluiu Dola Rocha.

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