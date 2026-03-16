Encenação da Paixão de Cristo do CEPP acontece no próximo dia 31 de março em Atalaia.

Os atalaienses terão novamente a oportunidade de viver um momento de fé, reflexão e emoção com a tradicional encenação da Paixão de Cristo promovida pelo Centro Educacional O Pequeno Príncipe (CEPP) e Grupo Atuar. O espetáculo será realizado no próximo dia 31 de março, a partir das 19h, na Praça do Trevo.

A apresentação teatral, que revive os últimos momentos de Jesus Cristo, é considerada o maior espetáculo ao ar livre do estado de Alagoas formado exclusivamente por alunos. Ao todo, cerca de 50 estudantes integram o elenco e estarão no palco para dar vida aos personagens que fazem parte dessa história marcante para a fé cristã.

De acordo com a organização, a edição deste ano contará com novidades que prometem surpreender o público. Novas cenas e cenários foram preparados especialmente para tornar o espetáculo ainda mais emocionante. Entre os momentos que devem chamar a atenção está a cena da morte de Judas, apontada como uma das mais impactantes da apresentação.

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Professor de teatro e diretor responsável pelo espetáculo, Dola Rocha destacou a importância do projeto, que une arte e evangelização.

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“Com muita alegria e entusiasmo realizaremos mais uma edição da encenação da Paixão de Cristo. Estamos ansiosos para mais uma apresentação, com novidades de cenas e cenários”, afirmou.

O diretor também agradeceu o apoio recebido para a realização do evento. “Gostaria de agradecer aos pais dos nossos alunos pelo carinho e credibilidade depositada na família Cativar, ao público pela presença, à prefeita Ceci, ao vice Nicollas e à secretária de Cultura, Shirley Nogueira, pelo apoio cultural”, concluiu Dola Rocha.