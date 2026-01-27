Atalaia faz homenagem ao jornalista Valmir Calheiros com nome de rua

A Prefeitura de Atalaia realizou a entrega de 18 certidões do programa “Um Endereço para Chamar de Seu” às famílias do Conjunto Santa Edwiges, localizado no Bairro 21. Entre os homenageados que passaram a emprestar seus nomes às ruas de Atalaia, o jornalista – e filho de Atalaia – Valmir Calheiros de Siqueira (in memoriam).

Valmir Calheiros nasceu em Atalaia e dedicou toda a sua vida ao jornalismo alagoano e também ao reconhecimento a sua terra natal. A família do jornalista ficou muito orgulhosa e feliz com mais esta homenagem e reconhecimento oficial à memória de Valmir.

A filha de Valmir Calheiros, a também jornalista Valdete Calheiros, agradeceu à prefeitura de Atalaia por eternizar o reconhecimento ao seu pai. “Aprendi a amar Atalaia de tão bem que meu pai sempre falava da sua cidade de nascimento e coração. A família está especialmente grata e com a certeza de que Valmir continua fazendo história em Atalaia. Parabenizamos também o carinho que tiveram aos demais filhos ilustres da terra”, afirmou.

Durante a atividade, a prefeita Cecília Lima Herrmann, conhecida por todos como “Ceci” participou da entrega das certidões e realizou, de forma simbólica, a fixação da primeira placa de numeração residencial em uma das casas beneficiadas no conjunto.

Um gesto simples, mas carregado de significado, que marca o início de uma nova realidade para dezenas de famílias. A iniciativa representa um passo fundamental para garantir dignidade, cidadania e reconhecimento oficial a comunidades historicamente invisibilizadas pelo poder público.

A prefeita Ceci afirmou que esteve na Comunidade Santa Edwiges participando de uma ação que representa dignidade e respeito com as pessoas.

“Ter um endereço não é só um detalhe, é um direito garantido. É poder acessar saúde, educação, assistência social e tantos outros serviços. Nossa gestão segue trabalhando para incluir, reconhecer e cuidar de quem sempre fez parte da nossa história”, destacou a prefeita Ceci.

A prefeitura de Atalaia reforçou que o programa “Um Endereço para Chamar de Seu” seguirá avançando em outras comunidades do município, ampliando o alcance da regularização fundiária e promovendo mais cidadania, justiça social e qualidade de vida para a população.

Por meio do programa, as famílias passam a ter endereço oficialmente reconhecido, com a entrega das certidões e a fixação das placas de numeração das residências e das ruas, assegurando o acesso a serviços essenciais como saúde, educação, assistência social e correspondência.

A ação é fruto de uma importante parceria entre a prefeitura de Atalaia, o governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), o Ministério das Cidades e o Laboratório de Regularização Fundiária da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). Uma união de forças que reafirma o compromisso com a segurança jurídica, a inclusão social e o desenvolvimento urbano sustentável.