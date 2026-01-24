21°C 32°C
Busca Ativa Escolar realiza adesivaço na feira livre e reforça importância da matrícula na rede municipal

Ação de conscientização levou informação à população e reforçou que “fora da escola, não pode”.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
24/01/2026 às 11h57
A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta sexta-feira (23), mais uma ação da Busca Ativa Escolar, desta vez na tradicional feira livre da cidade, com uma mobilização que incluiu adesivagem e panfletagem para conscientizar pais e responsáveis sobre a importância da matrícula na rede municipal de ensino.

A iniciativa teve como principal objetivo reforçar um compromisso essencial da gestão: garantir que nenhuma criança ou adolescente fique fora da escola. Durante a ação, equipes da educação dialogaram diretamente com a população, levando informação, orientando sobre os prazos e destacando que educação é direito, é cuidado e é a base para o futuro.

As matrículas seguem abertas até o dia 4 de fevereiro, e podem ser realizadas diretamente nas unidades escolares da rede municipal.

A prefeita Ceci destacou a importância de levar a campanha para espaços de grande circulação, aproximando a informação das famílias. “A escola é o lugar de toda criança. Estar aqui na feira, conversando diretamente com as famílias, é garantir que essa informação chegue a quem mais precisa. Nossa gestão trabalha para cuidar das pessoas desde a base, e educação é prioridade absoluta”, afirmou a prefeita.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou que a Busca Ativa Escolar é uma estratégia contínua para assegurar o direito à educação. “A Busca Ativa é um trabalho permanente, que envolve diálogo, escuta e presença nos territórios. Estamos mobilizados para garantir que todas as crianças e adolescentes estejam matriculados, frequentando a escola e tendo acesso a um ensino de qualidade”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia segue intensificando as ações da Busca Ativa Escolar em diferentes pontos da cidade, reafirmando o compromisso com a educação pública e com o futuro das crianças e adolescentes do município.

