Buzinaço da Busca Ativa Escolar mobiliza Atalaia e reforça importância da matrícula até 4 de fevereiro

A cidade de Atalaia foi tomada por uma grande mobilização educativa na quarta-feira (21), com a realização do Buzinaço da Busca Ativa Escolar, ação voltada à conscientização de pais e responsáveis sobre a importância da matrícula de crianças e adolescentes na rede municipal de ensino, que segue aberta até o dia 4 de fevereiro.

A ação percorreu diversas ruas do município e reuniu dezenas de carros, mobilizando equipes da Secretaria Municipal de Educação, estudantes e populares. O buzinaço chamou a atenção da população com mensagens claras e diretas, reforçando que fora da escola não pode e que a matrícula é o primeiro passo para garantir direitos e oportunidades.

A mobilização foi liderada pessoalmente pela prefeita Ceci, que participou ativamente do percurso ao lado da secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, demonstrando o compromisso da gestão com a garantia do direito à educação e com o fortalecimento da Busca Ativa Escolar no município.

Continua após a publicidade

O objetivo da ação foi alertar e sensibilizar famílias que ainda não realizaram a matrícula escolar, garantindo que nenhuma criança ou adolescente fique fora da escola no ano letivo de 2026. O buzinaço integra o conjunto de estratégias do Programa Busca Ativa Escolar, que também prevê ações como o Dia D de Matrículas e visitas porta a porta, voltadas especialmente às famílias que não conseguiram comparecer às unidades de ensino.

Continua após a publicidade

Para a prefeita Ceci, a mobilização vai além de uma ação simbólica e representa cuidado com o futuro das crianças e adolescentes. “A gente foi às ruas para reforçar um recado muito importante: lugar de criança é na escola. A matrícula garante direitos, proteção e oportunidades. Essa é uma ação de cuidado, de compromisso e de responsabilidade com o futuro de Atalaia”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou que a matrícula é essencial para o planejamento e organização da rede. “É a partir da matrícula que conseguimos garantir fardamento, kit escolar, transporte e acompanhamento adequado para cada estudante. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis procurem a escola mais próxima e garantam a vaga dos seus filhos”, afirmou.

A Prefeitura de Atalaia reforça que as matrículas seguem abertas até o dia 4 de fevereiro, em todas as creches e escolas da rede municipal, e convida as famílias a participarem das ações da Busca Ativa Escolar, fortalecendo uma educação inclusiva, presente e transformadora.