Matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026 em Atalaia.

Estão abertas até o dia 4 de fevereiro as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), para o ano letivo de 2026, na rede municipal de ensino. A iniciativa garante a jovens e adultos a oportunidade de retomar os estudos e ampliar caminhos por meio da educação.

Para efetivar a matrícula, os interessados devem apresentar a seguinte documentação:

RG e CPF

Comprovante de residência

Declaração ou histórico escolar, caso já tenha estudado anteriormente

A prefeita Ceci ressaltou a importância da EJA como instrumento de transformação social. “A EJA é uma porta aberta para quem quer recomeçar. Educação transforma vidas e garante novas oportunidades. Nosso compromisso é assegurar que ninguém fique para trás”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou o convite à população. “A Educação de Jovens e Adultos respeita a trajetória de cada estudante. Convidamos quem interrompeu os estudos a procurar a escola e garantir sua vaga. Nossa rede está preparada para acolher todos”, destacou.

Os interessados devem procurar a unidade escolar mais próxima para realizar a matrícula dentro do prazo.