Prefeita destacou a importância do cuidado com os espaços escolares como parte do compromisso com a educação pública.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Foto: Jal Gomes
13/01/2026 às 18h59
Prefeita Ceci acompanha reparos na Escola Antônio Amâncio e reforça preparação para o ano letivo de 2026 em Atalaia. Foto: Ascom/Jal Gomes.

A prefeita Ceci esteve, nesta terça-feira (13), na Escola Antônio Amâncio, em Atalaia, acompanhando de perto os reparos que estão sendo realizados para receber os alunos da rede municipal no ano letivo de 2026.

A unidade escolar passa por serviços de pintura e outros cuidados importantes, com o objetivo de garantir um ambiente mais acolhedor, seguro e adequado ao processo de aprendizagem. A iniciativa integra as ações da gestão municipal voltadas à melhoria contínua da infraestrutura educacional.

Durante a visita, a prefeita destacou a importância do cuidado com os espaços escolares como parte do compromisso com a educação pública.

“A escola está passando por pintura e outros cuidados importantes, tudo sendo preparado com carinho. Escola bem cuidada também é forma de acolher, de incentivar o aprendizado e de valorizar nossos estudantes”, afirmou Ceci.

Na ocasião, a prefeita também reforçou o chamado aos pais e responsáveis para o período de matrículas da rede municipal de ensino. “As matrículas de toda a nossa rede municipal seguem abertas até o dia 4 de fevereiro. Procurem a escola mais próxima e garantam a vaga dos seus filhos”, ressaltou.

A gestão municipal segue trabalhando para garantir ambientes cada vez melhores para as crianças, reafirmando que investir em educação é cuidar do futuro do município. “Cuidar da educação é cuidar do futuro de Atalaia”, concluiu a prefeita.

