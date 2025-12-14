Final da Copa Intercontinental 2025 entre Flamengo e PSG reúne dois ex-clubes de Aloísio Chulapa.

Flamengo e Paris Saint-Germain entram em campo na tarde desta quarta-feira (17) para decidir o título da Copa Intercontinental da FIFA 2025. O confronto coloca frente a frente dois clubes que já contaram com os gols e o talento do atalaiense Aloísio Chulapa.

Revelado pelas categorias de base do CRB, Aloísio deixou Maceió rumo ao Rio de Janeiro em 1995 para defender o Flamengo, chegando ao clube com status de grande promessa. No Rubro-Negro, viveu a experiência de integrar o elenco que ficou conhecido como o “melhor ataque do mundo”, ao lado de Sávio, Edmundo e Romário.

Entre 1995 e 1996, Aloísio disputou 26 partidas pelo Flamengo, marcou quatro gols e conquistou seus dois primeiros títulos como profissional: o Campeonato Carioca de 1996 e a Copa Ouro de 1996.

Continua após a publicidade

Após passagens por Guarani e Goiás, o atacante seguiu para a Europa, onde brilhou no futebol francês. Atuou inicialmente pelo Saint-Étienne e, em 2001, chegou ao Paris Saint-Germain, clube no qual viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. No PSG, foi companheiro de ataque de nomes consagrados como Anelka, Okocha e Ronaldinho Gaúcho.

Continua após a publicidade

Pela equipe parisiense, Aloísio Chulapa entrou em campo 65 vezes, marcou 16 gols e conquistou a Copa Intertoto da UEFA em 2001, torneio disputado por clubes que não haviam se classificado para a Liga dos Campeões nem para a Copa da UEFA na época.

Além de Aloísio, apenas outros cinco jogadores vestiram as camisas de Flamengo e PSG ao longo da carreira. Reinaldo e Leonardo, assim como o atalaiense, iniciaram suas trajetórias no clube carioca antes de atuarem pela equipe francesa. Já David Luiz, Vampeta e Ronaldinho Gaúcho fizeram o caminho inverso, defendendo primeiro o PSG antes de passarem pelo Flamengo.