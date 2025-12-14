22°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Final da Copa Intercontinental 2025 entre Flamengo e PSG reúne dois ex-clubes de Aloísio Chulapa

Atalaiense teve passagens com gols e títulos pelas duas equipes que decidem o título mundial nesta quarta-feira (17).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
14/12/2025 às 11h27
Final da Copa Intercontinental 2025 entre Flamengo e PSG reúne dois ex-clubes de Aloísio Chulapa
Final da Copa Intercontinental 2025 entre Flamengo e PSG reúne dois ex-clubes de Aloísio Chulapa.

Flamengo e Paris Saint-Germain entram em campo na tarde desta quarta-feira (17) para decidir o título da Copa Intercontinental da FIFA 2025. O confronto coloca frente a frente dois clubes que já contaram com os gols e o talento do atalaiense Aloísio Chulapa. 

Revelado pelas categorias de base do CRB, Aloísio deixou Maceió rumo ao Rio de Janeiro em 1995 para defender o Flamengo, chegando ao clube com status de grande promessa. No Rubro-Negro, viveu a experiência de integrar o elenco que ficou conhecido como o “melhor ataque do mundo”, ao lado de Sávio, Edmundo e Romário.

Entre 1995 e 1996, Aloísio disputou 26 partidas pelo Flamengo, marcou quatro gols e conquistou seus dois primeiros títulos como profissional: o Campeonato Carioca de 1996 e a Copa Ouro de 1996.

Continua após a publicidade

 

Após passagens por Guarani e Goiás, o atacante seguiu para a Europa, onde brilhou no futebol francês. Atuou inicialmente pelo Saint-Étienne e, em 2001, chegou ao Paris Saint-Germain, clube no qual viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. No PSG, foi companheiro de ataque de nomes consagrados como Anelka, Okocha e Ronaldinho Gaúcho.

Continua após a publicidade

 

Pela equipe parisiense, Aloísio Chulapa entrou em campo 65 vezes, marcou 16 gols e conquistou a Copa Intertoto da UEFA em 2001, torneio disputado por clubes que não haviam se classificado para a Liga dos Campeões nem para a Copa da UEFA na época.

Além de Aloísio, apenas outros cinco jogadores vestiram as camisas de Flamengo e PSG ao longo da carreira. Reinaldo e Leonardo, assim como o atalaiense, iniciaram suas trajetórias no clube carioca antes de atuarem pela equipe francesa. Já David Luiz, Vampeta e Ronaldinho Gaúcho fizeram o caminho inverso, defendendo primeiro o PSG antes de passarem pelo Flamengo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Juventus Sapucaia é finalista da 2º Divisão 2025. Foto: Lumy Meireles.
2ª Divisão Há 5 dias

Juventus Sapucaia e Jovem Branca decidem a Segundona do Atalaiense 2025

Equipes finalistas também garantiram vaga na 1ª Divisão em 2026.

Real Alto goleou o Vira Copos e está na grande final. Foto: Lumy Meireles
1ª Divisão Há 6 dias

Real Alto e Ferroviária fazem a grande final da primeira divisão do Atalaiense 2025

Competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

 Prefeitura reforça compromisso com esporte ao abrir o JEATA 2025. Foto: Jal Gomes.
JEATA 2025 Há 2 semanas

Prefeitura reforça compromisso com esporte ao abrir o JEATA 2025

A programação esportiva segue ao longo de dezembro, envolvendo diferentes modalidades e promovendo integração, convivência saudável e espírito esportivo entre os estudantes.

 Escurinho x Ferroviária e Real Alto x Vira Copos duelam por vaga na grande final do Atalaiense de Futebol da 1ª divisão.
Semifinal Há 2 semanas

Escurinho x Ferroviária e Real Alto x Vira Copos duelam por vaga na grande final do Atalaiense de Futebol da 1ª divisão

Competição é realizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

 Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-16.
Convocado Há 3 semanas

Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-16

Atleta da base gremista vai participar de dois amistosos contra o Paraguai, em preparação para o Sul-Americano 2026.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 22° Máx. 32°
26° Sensação
4.61 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h58 Nascer do sol
17h39 Pôr do sol
Segunda
30° 21°
Terça
31° 21°
Quarta
33° 21°
Quinta
34° 20°
Sexta
34° 22°
Publicidade
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Professor Lesso
Últimas notícias
Aloísio Chulapa Há 9 horas

Final da Copa Intercontinental 2025 entre Flamengo e PSG reúne dois ex-clubes de Aloísio Chulapa
Agricultura Há 11 horas

Secretário de Agricultura de Atalaia discute perfuração de poços e ações ambientais em reunião na Semarh Alagoas
Literatura Há 1 dia

Com “O Lobisomem da Rua de Cima”, escritora atalaiense Cristiane Lopes representa Alagoas na coletânea Contos do Caburaí ao Chuí
Homenagens Há 2 dias

Câmara de Atalaia realiza sessão solene e concede honrarias a personalidades do município
Selo UNICEF Há 2 dias

Atalaia realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028

Publicidade
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias