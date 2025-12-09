21°C 34°C
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Juventus Sapucaia e Jovem Branca decidem a Segundona do Atalaiense 2025

Equipes finalistas também garantiram vaga na 1ª Divisão em 2026.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Lumy Meireles
09/12/2025 às 15h13 Atualizada em 09/12/2025 às 15h23
Juventus Sapucaia e Jovem Branca decidem a Segundona do Atalaiense 2025
Juventus Sapucaia é finalista da 2º Divisão 2025. Foto: Lumy Meireles.

A divisão de acesso do Campeonato Atalaiense de Futebol 2025 chega ao seu momento decisivo. Juventus Sapucaia e Jovem Branca vão disputar o título na grande final da competição, após vencerem seus jogos na semifinal, realizados neste último domingo (7), no estádio O Luizão. A competição é organizada pela Prefeita de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

Melhor equipe da fase de classificação, com cinco vitórias em cinco jogos, o Juventus goleou o Nada Consta na semifinal, pelo placar de 4 a 0. Os gols foram marcados por Davi (2x), Tony e Vitor Lyra.

No outro confronto, o Jovem Branca também se garantiu com goleada sua vaga na decisão, derrotando a boa equipe do Show de Bola por 5 a 2. Destaque para o artilheiro José Silva (Fofão), que balançou as redes três vezes, com Celso e Elson completando o marcador. Maxwell e Alex marcaram para o Show de Bola, que foi segunda melhor equipe na fase de classificação.

A grande final da Segundona do Atalaiense 2025 será disputada neste próximo domingo, 14, às 10 horas, no Estádio O Luizão. Antes, as 8 horas, acontece a disputa do terceiro lugar entre Show de Bola e Nada Costa.  

JUVENTUS X NADA CONSTA - FOTOS AQUI

SHOW DE BOLA X JOVEM BRANCA - FOTOS AQUI

Além da vaga na grande final, Juventus Sapucaia e Jovem Branca garantiram o acesso à Primeira Divisão em 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
