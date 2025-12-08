Real Alto e Ferroviária fazem a grande final da primeira divisão do Atalaiense 2025

Real Alto goleou o Vira Copos e está na grande final. Foto: Lumy Meireles

A cidade de Atalaia já respira decisão. Depois de meses de disputa intensa, grandes jogos e muita vibração nas arquibancadas, a elite do futebol atalaiense conheceu seus finalistas: Real Alto e Ferroviária estão garantidos na grande final do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador 2025, competição organizada pela Prefeitura de Atalaia.

As duas equipes chegam com campanhas sólidas, invictas e embaladas por atuações que “incendiaram” o Estádio O Luizão neste último domingo (7), quando as semifinais foram disputadas.

Real Alto atropela e chega com moral

No primeiro duelo do domingo, o Real Alto mostrou força de candidato ao título. Com atuação de gala, não tomou conhecimento do tradicional Vira Copos e aplicou uma goleada por 4 a 1.

O nome do jogo foi o artilheiro Kassio, que marcou duas vezes e comandou a classificação. Arthur e Tuta fecharam a conta e carimbaram a vaga na final. Com o triunfo, o Real Alto chegou a impressionantes 6 vitórias e 2 empates, números que o colocam como o time de melhor retrospecto da competição.

E não para por aí: o Real Alto também chega impulsionado por sua dupla de artilheiros, Kassio e Rodolfo, que vêm fazendo estragos nas defesas adversárias. O time busca agora um objetivo histórico: conquistar seu primeiro título da elite do futebol atalaiense.

Ferroviária avança na raça e busca o bi

Se o Real Alto veio com goleada, a Ferroviária trouxe emoção ao limite. Em um jogo nervoso, pegado e decidido nos detalhes, a equipe buscou o empate por 1 a 1 no tempo normal com o gol de Dofão, que manteve viva a chama da classificação.

Nas penalidades, o coração da fanática torcida da Ferroviária foi testado com sucesso. Mas, com frieza e precisão, a Ferroviária venceu por 5 a 4 o Escurinho, garantindo sua vaga na decisão. A equipe chega embalada e focada na missão de repetir o feito de 2023, quando levantou a taça e entrou para a história do futebol atalaiense.

Liderada por seu artilheiro Wellington Vitor, a Ferroviária chega a final com uma campanha equilibrada e entrega total, acumulando 4 vitórias e 4 empates até aqui.

Será uma grande Final!

Invictas. Motivadas. Embaladas pela torcida. Real Alto e Ferroviária prometem fazer uma final digna das grandes histórias do futebol atalaiense.

De um lado, o Real Alto querendo escrever seu nome pela primeira vez com o título da elite. Do outro, a Ferroviária mirando o bicampeonato.

A partida decisiva terá data e horário confirmados em breve pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, mas uma coisa já é certa: Atalaia vai parar para assistir a esse confronto.