Grupo Raposo realiza Convenção com o tema “Raposo 360°: Conquistas que Inspiram, Futuro que Celebramos”

A edição deste ano destacou a evolução completa do Grupo Raposo, seus resultados, sua expansão, sua equipe e sua capacidade contínua de inovar.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Jal Gomes
08/12/2025 às 09h40 Atualizada em 08/12/2025 às 10h46
O Grupo Raposo promoveu, na noite deste domingo (7), a sua II Convenção, reunindo colaboradores, parceiros e convidados em um grande evento marcado por reconhecimento, celebração e valorização da trajetória construída ao longo dos anos. Realizada no Clube do Chulapa, no bairro José Paulino, em Atalaia, a convenção reforçou a força coletiva que impulsiona o crescimento do Grupo.

Com o tema “Raposo 360°: Conquistas que Inspiram, Futuro que Celebramos”, a edição deste ano destacou a evolução completa do Grupo Raposo, seus resultados, sua expansão, sua equipe e sua capacidade contínua de inovar. O conceito “360°” simboliza amplitude de visão, integração entre setores e o papel essencial de cada colaborador na construção do futuro.

Para o empresário Arnon Raposo, o sucesso do Grupo é fruto direto do trabalho conjunto. “Estamos crescendo a cada ano, graças a Deus. Mas sabemos que ninguém faz nada sozinho, e esse evento é uma forma de retribuir e reconhecer nossos colaboradores, que estão na linha de frente o ano todo para que tudo aconteça. O Grupo Raposo não é só a família Raposo, mas nossos estoquistas, balconistas e todos os demais que são fundamentais para que o sucesso venha”.

Arnon também destacou a emoção de celebrar mais um ano de conquistas ao lado da família e de sua equipe. “Mais um ano se encerra, e realizamos essa festa com todo carinho e prazer, trazendo o melhor para o nosso Grupo, pois são eles que fazem a diferença. É um orgulho estar aqui hoje com minha esposa, meu filho e minha filha, e com todos os nossos colaboradores, participando deste grande evento. É mais um ano vencido com propósitos, resultados e crescimento”.

A empresária Aline Raposo reforçou a importância de cada colaborador e do cuidado com cada detalhe para o sucesso da empresa. “Primeiro agradecemos a Deus, pois tudo isso só é possível porque Ele nos deu permissão. Somos gratos aos nossos colaboradores que permanecem com a gente. Eles têm a certeza de que a empresa cresce junto com eles. Este evento é uma forma de abraçar cada um e reconhecer sua importância para o Grupo Raposo”.

Representante do Laboratório Eurofarma, que é parceiro de longa data, Leila Alpino destacou o sucesso do Grupo Raposo. “Ao longo dos anos em que trabalhamos juntos, acompanhamos de perto a importância do Grupo Raposo para o negócio local e sua constante evolução. Suas farmácias se modernizaram, ampliaram a equipe, geraram mais empregos e renda. Trata-se de uma empresa familiar sólida e bem-sucedida, que valoriza seus colaboradores. Para nós, enquanto indústria e parceiros comerciais, é muito significativo trabalhar ao lado de um grupo tão consolidado”.

A programação contou com a exibição de um vídeo institucional que valorizou o papel do Grupo como gerador de oportunidades e crescimento para seus funcionários. Os presentes ainda acompanharam uma palestra ministrada por Ezequias Marques, renomado mentor de líderes, além da entrega de troféus e prêmios aos colaboradores que se destacaram ao longo do ano.

Na oportunidade, o Grupo Raposo também promoveu sua tradicional confraternização de final de ano, um momento especial para reconhecer e agradecer a todos os colaboradores das suas farmácias, localizadas nos municípios de Atalaia e Pilar, pelo empenho na construção dessa história.

A trajetória de sucesso do casal de empresários Arnon e Aline Raposo, que hoje também é dada continuidade pelos seus filhos Arnon e Angélica, foi iniciada em 1997 com uma pequena Farmácia instalada na garagem da residência da família. Após 28 anos, o Grupo Raposo conta com 6 lojas nas cidades de Atalaia e Pilar: Drogarias Ultra Popular, Farmácia do Trabalhador Brasileiro, Rede Bem Drogarias e Farmácia do Arnon.

Com visão empreendedora sólida, compromisso com a inovação e foco no atendimento de excelência, o Grupo Raposo segue crescendo e se consolidando como referência na região. Sua história é um exemplo inspirador de empreendedorismo, união e trabalho dedicado, exatamente como celebra o tema desta edição: conquistas que inspiram e um futuro construído juntos.

Imagem: Internet
