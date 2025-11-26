Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-16.

O atacante Benjamin está presente em mais uma convocação da Seleção Brasileira. Ele é um dos quatro atletas da base do Grêmio que irão vestir a camisa amarelinha em dois amistosos contra o Paraguai, em preparação para o Sul-Americano 2026.

As partidas da Seleção Sub-16 serão em Ypané, no Paraguai, nos dias 8 e 11 do próximo mês de dezembro.

Benjamin já é um nome conhecido entre os selecionáveis e chega à sua quarta convocação neste ano, tendo representado o Brasil pela primeira vez em maio.

Natural de Maceió, Benjamin tem fortes raízes na cidade de Atalaia. Filho de Nem e Ariana, é neto de Benezinho e Dona Eloisa, todos do Distrito Ouricuri, em Atalaia. O talento do garoto é motivo de orgulho para a comunidade.