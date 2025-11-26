22°C 31°C
Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-16

Atleta da base gremista vai participar de dois amistosos contra o Paraguai, em preparação para o Sul-Americano 2026.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
26/11/2025 às 18h35 Atualizada em 26/11/2025 às 18h38
Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-16
Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-16.

O atacante Benjamin está presente em mais uma convocação da Seleção Brasileira. Ele é um dos quatro atletas da base do Grêmio que irão vestir a camisa amarelinha em dois amistosos contra o Paraguai, em preparação para o Sul-Americano 2026. 

As partidas da Seleção Sub-16 serão em Ypané, no Paraguai, nos dias 8 e 11 do próximo mês de dezembro.  

Benjamin já é um nome conhecido entre os selecionáveis e chega à sua quarta convocação neste ano, tendo representado o Brasil pela primeira vez em maio.

Natural de Maceió, Benjamin tem fortes raízes na cidade de Atalaia. Filho de Nem e Ariana, é neto de Benezinho e Dona Eloisa, todos do Distrito Ouricuri, em Atalaia. O talento do garoto é motivo de orgulho para a comunidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
