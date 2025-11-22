22°C 31°C
Hoje tem Aloísio Chulapa e Adriano Imperador em campo novamente no Jogo das Estrelas no Rei Pelé, em Maceió

Evento reúne grandes nomes do futebol nacional.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
22/11/2025 às 08h42
Adriano Imperador em visita a residência do Chulapa, em Atalaia.

O Estádio Rei Pelé, em Maceió, será palco do Jogo das Estrelas do Adriano Imperador neste sábado (22), às 15h. O evento, realizado pela Pereira Sports com da Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), vai reunir grandes personalidades do futebol nacional e internacional, além de nomes conhecidos do esporte e da mídia.

Entre os confirmados na partida está o atalaiense Aloísio Chulapa, campeão mundial e tricampeão brasileiro pelo São Paulo. O time do Adriano enfrenta o time do influencer Lucas Guimarães, e contará ainda com nomes como Popó, campeão mundial do Boxe e Leo Moura ex-Flamengo, entre outros.
 
Aloísio Chulapa e Adriano Imperador são amigos de longas datas. Se conheceram na base do Flamengo, quando o atalaiense chegou com apenas 19 anos ao clube carioca em 1994, vindo do CRB. Mais novo, Adriano ainda era menino, jogava numa categoria de base inferior, mas já chamava a atenção e pintava como grande promessa.

 

“Eu me emociono. Ele é o melhor do mundo. Esse cara é sem palavras. Esse cara é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Convivia com esse menino quando ele era infantil do Flamengo”, comentou Chulapa em entrevista ao Jogando em Casa, programa da TNT Sports.

 

Depois de 14 anos rodando o Brasil e o mundo, os dois se reencontram em 2008 no São Paulo. Adriano defendeu as cores do Tricolor Paulista por apenas seis meses, mas foi tempo suficiente para formarem as “Torres Gêmeas”. Uma parceria que pode ter durado pouco em campo, mas que fora dos gramados permanece cada vez mais forte, com direito a muitos danone e boas resenhas.

Em julho de 2024, Adriano topou o convite e veio visitar o amigo/irmão Aloísio Chulapa em Atalaia. A chegada de Adriano a Atalaia foi marcada por uma recepção calorosa e uma verdadeira festa com direito a churrasco e pagode. Muitos fãs se animaram com a presença do ex-jogador, que teve a oportunidade de conhecer o clube de Aloísio e conversar descontraidamente com os amigos do Chulapa.

O Jogo das Estrelas do Adriano Imperador não é apenas um evento festivo entre craques e influencers, mas tem também uma causa nobre: levar alimentos às mesas das famílias carentes do Brasil. Desde a primeira edição, o evento já arrecadou mais de 300 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 60 mil famílias.

