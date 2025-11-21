O Mirassol faz história e garante vaga inédita na Libertadores de 2026

Um 2025 mágico para a equipe do Mirassol, que no ano de seu centenário e de sua estreia na elite do futebol brasileiro, garantiu vaga na Conmebol Libertadores 2026, com quatro rodadas de antecedência. A equipe do interior paulista vai disputar a maior competição de clubes do continente pela primeira vez.

Pela 34ª rodada, o Mirassol empatou fora em 1 a 1 contra o Santos de Neymar e foi beneficiado pela derrota do São Paulo por 3 a 1 contra o Corinthians. Atual 4º colocado da Primeira Divisão, com 60 pontos, o Mirassol não pode mais ser alcançado por nenhum time fora do G7 do Brasileirão.

Um dos destaques da equipe na competição é o volante Neto Moura, natural de Atalaia, que foi titular na maioria dos jogos, ajudando de forma significativa para a obtenção dessa vaga histórica.

Há seis semanas, Neto Moura havia publicado uma mensagem em suas redes sociais, que define bem o grande trabalho que o Mirassol vem realizando.

“Sabíamos que disputar o Brasileirão não seria tarefa fácil, mas sabíamos que com muito TRABALHO, UNIÃO e FÉ poderíamos conquistar o nosso objetivo. Um clube formado por pessoas sensacionais que todos os dias dão o seu melhor em prol da instituição. Os resultados não vêm por acaso! Agradeço a DEUS pelo grande objetivo que foi conquistado, porque sem ele nada disso seria possível! Seguiremos sonhando, com o desejo de continuar fazendo história com essa camisa”, destaca a publicação.