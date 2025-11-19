22°C 35°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Aloísio Chulapa visita o “Patrão” Rogério Ceni no CT do Bahia

Chulapa ganhou duas camisas do treinador do Bahia, sendo uma para seu filho, que se chama Rogério.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: RAFAEL RODRIGUES / EC Bahia
19/11/2025 às 08h50
Aloísio Chulapa visita o “Patrão” Rogério Ceni no CT do Bahia
Rogério Ceni e Aloísio Chulapa foram campeões mundiais com o Tricolor Paulista.

A terça-feira (18), foi de visita especial no CT do Bahia. O atalaiense Aloísio Chulapa foi encontrar o amigo e “Patrão” Rogério Ceni, atual técnico do tricolor de aço e conhecer as instalações do CT.

O momento foi de emoção e muita resenha entre os amigos que juntos fizeram história com a camisa do São Paulo, conquistando o Mundial de Clube de 2005 e o tri-brasileiro em 2006, 2007 e 2008. 

Chulapa ganhou duas camisas do treinador do Bahia, sendo uma para seu filho, que se chama Rogério. Ainda deu tempo de uma resenha com outro ex-companheiro, Willian José, e uma promessa de pagode com Caio Alexandre.

Continua após a publicidade

 

Continua após a publicidade
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Real Alto venceu o Unidos da Vila por 2 a 0 e lideram o Grupo B.
2ª Fase Há 15 horas

Vira Copos e Real Alto largam na frente na segunda fase do Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão

Competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

 Cavalhada é uma das mais tradicionais manifestações culturais do município.
Cavalhada Há 6 dias

Indicação do vereador Neto Acioli solicita a construção de Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel

Proposta visa preservar uma das mais tradicionais manifestações culturais do município.

 Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense.
1ª Divisão Há 1 semana

Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense

Jaqueirense encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento e liderança isolada; Grêmio Porangaba, atual campeão, está eliminado.

 Brocoió Júnior é campeão brasileiro de vaquejada 2025.
É Campeão! Há 1 semana

Brocoió Júnior é campeão brasileiro de vaquejada 2025

Representando o Grupo Aliança, alagoano conquista o título do Circuito Nacional montando Don Don Master Gav.

 Vereador Neto Acioli realizou a entrega de completo material esporte para a equipe do Deus é Fiel Futebol Clube.
Esporte Há 2 semanas

Vereador Neto Acioli realiza a entrega de material esportivo para time de futebol amador do Conjunto Deus é Fiel

Ação contou com apoio da deputada estadual Rose Davino, do ex-deputado federal Nivaldo Albuquerque e do superintendente da FunBrasil, Davi Davino Filho.

Atalaia, AL
27°
Tempo nublado
Mín. 22° Máx. 35°
27° Sensação
5.17 km/h Vento
51% Umidade
34% (0.3mm) Chance chuva
04h52 Nascer do sol
17h26 Pôr do sol
Quinta
35° 21°
Sexta
33° 21°
Sábado
31° 21°
Domingo
33° 22°
Segunda
33° 20°
Publicidade
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
Chulapa Há 6 minutos

Aloísio Chulapa visita o “Patrão” Rogério Ceni no CT do Bahia
2ª Fase Há 15 horas

Vira Copos e Real Alto largam na frente na segunda fase do Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão
Parceria Há 18 horas

Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia
Natal Luz Há 1 dia

Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro
Consciência Negra Há 2 dias

Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras

Publicidade
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias