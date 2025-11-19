Aloísio Chulapa visita o “Patrão” Rogério Ceni no CT do Bahia

A terça-feira (18), foi de visita especial no CT do Bahia. O atalaiense Aloísio Chulapa foi encontrar o amigo e “Patrão” Rogério Ceni, atual técnico do tricolor de aço e conhecer as instalações do CT.

O momento foi de emoção e muita resenha entre os amigos que juntos fizeram história com a camisa do São Paulo, conquistando o Mundial de Clube de 2005 e o tri-brasileiro em 2006, 2007 e 2008.

Chulapa ganhou duas camisas do treinador do Bahia, sendo uma para seu filho, que se chama Rogério. Ainda deu tempo de uma resenha com outro ex-companheiro, Willian José, e uma promessa de pagode com Caio Alexandre.

