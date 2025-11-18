Vira Copos e Real Alto largam na frente na segunda fase do Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão

Real Alto venceu o Unidos da Vila por 2 a 0 e lideram o Grupo B.

A disputa pela vaga nas semifinais do Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão começou com muita emoção neste domingo (16). A segunda fase da competição, promovida pela Prefeitura de Atalaia por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, teve seus quatro primeiros jogos realizados no Estádio O Luizão.

Pelo Grupo A, o destaque foi o duelo entre Vira Copos e Náutico Santo Antônio, que terminou com vitória do Vira Copos por 3 a 2. Os gols do pentacampeão atalaiense foram marcados por Pedro Filho, Thiago Pereira e Carlos Melo. Josemir e Rivaldo descontaram para o Náutico, que lutou até o fim, mas não evitou a derrota.

No outro jogo da chave, Fazendinha e Escurinho protagonizaram um confronto equilibrado, que acabou sem gols.

Pelo Grupo B, quem começou com muito bem foi o Real Alto, que venceu o Unidos da Vila por 2 a 0, com gols de Kaio e Kassio, assumindo a liderança do grupo.

Ainda pelo Grupo B, Ferroviária e Volta Redonda ficaram no empate por 2 a 2. João Melo e Bruno Silva marcaram para a Ferroviária, enquanto Jadson Melo e Manoel balançaram as redes pelo Volta Redonda.

A segunda rodada será disputada neste próximo domingo, 23 de novembro, no estádio O Luizão:

Grupo A

Escurinho x Náutico – 13h30m

Vira Copos x Fazendinha – 15h30m

Grupo B

Unidos da Vila x Ferroviária – 08h

Volta Redonda x Real Alto – 10h

De acordo com o regulamento, a segunda fase distribui as equipes em dois grupos (A e B), onde cada time enfrenta apenas os adversários do próprio grupo, em partidas de ida. As duas melhores equipes de cada grupo garantem vaga nas semifinais e mantem vivo o sonho do título de campeão atalaiense de futebol 2025.

As quatro equipes semifinalistas garantem vaga na edição 2026 do Torneio de Futebol Nossa Senhora das Brotas.