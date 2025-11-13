21°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Indicação do vereador Neto Acioli solicita a construção de Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel

Proposta visa preservar uma das mais tradicionais manifestações culturais do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
13/11/2025 às 11h18 Atualizada em 13/11/2025 às 11h40
Indicação do vereador Neto Acioli solicita a construção de Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel
Cavalhada é uma das mais tradicionais manifestações culturais do município.

O vereador Neto Acioli (MDB) solicitou à Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de um Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel. O pedido foi formalizado através da Indicação nº 015/2025, apresentada e aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária da última terça-feira, 11 de novembro.

Em sua justificativa, Neto Acioli destacou que um espaço no Conjunto Deus é Fiel já vem sendo utilizado para a realização da tradicional Cavalhada e que o objetivo da proposta é contribuir para preservar essa manifestação folclórica, considerada uma das mais importantes do município.

“A Cavalhada é patrimônio cultural e imaterial de Atalaia, sendo tradicionalmente muito conhecida e praticada em nosso município. É importante para os cavaleiros um local apropriado para a prática e preservação dessa tradição, sendo um local adequado para estes belíssimos encontros culturais, que encantam a todos”, afirmou o vereador.

Continua após a publicidade

 

A proposta de transformar a Cavalhada em patrimônio cultural e imaterial foi apresentada em 2023 pelo então vereador Fernando Vigário, reforçando o reconhecimento da importância dessa tradição para a história e identidade cultural de Atalaia.

Continua após a publicidade

 

Indicação nº 016/2025

Durante a mesma sessão, Neto Acioli também teve aprovada a Indicação nº 016/2025, na qual solicita à Secretaria Municipal de Infraestrutura a construção do muro do cemitério da Fazenda Palha Branca, localizada no município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense.
1ª Divisão Há 3 dias

Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense

Jaqueirense encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento e liderança isolada; Grêmio Porangaba, atual campeão, está eliminado.

 Brocoió Júnior é campeão brasileiro de vaquejada 2025.
É Campeão! Há 3 dias

Brocoió Júnior é campeão brasileiro de vaquejada 2025

Representando o Grupo Aliança, alagoano conquista o título do Circuito Nacional montando Don Don Master Gav.

 Vereador Neto Acioli realizou a entrega de completo material esporte para a equipe do Deus é Fiel Futebol Clube.
Esporte Há 5 dias

Vereador Neto Acioli realiza a entrega de material esportivo para time de futebol amador do Conjunto Deus é Fiel

Ação contou com apoio da deputada estadual Rose Davino, do ex-deputado federal Nivaldo Albuquerque e do superintendente da FunBrasil, Davi Davino Filho.

 As modelos Eloísa, Rayne e Raisse vestiram o lindo uniforme oficial do Fut7 do Atalaiense.
Lançamento Há 1 semana

Atalaiense Sport Clube apresenta uniforme oficial do Fut7

Lançamento contou com a participação das modelos Eloísa, Rayne, Raisse e do modelo Vitor.

 Jaqueirense e Náutico fizeram um dos jogos mais aguardados da rodada.
4ª Rodada Há 1 semana

Jaqueirense derrota o Náutico e segue 100% no Atalaiense da 1ª Divisão

Azul Real goleou o Cruzeiro por 6 a 1 e também está 100% na competição.

Atalaia, AL
30°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 31°
31° Sensação
5.93 km/h Vento
49% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
04h52 Nascer do sol
17h24 Pôr do sol
Sexta
31° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
32° 19°
Segunda
32° 21°
Terça
34° 20°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Últimas notícias
Cavalhada Há 40 minutos

Indicação do vereador Neto Acioli solicita a construção de Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel
Reconhecimento Há 3 horas

Reconhecimento e compromisso: Gildenor Leite é agraciado com certificado e medalha comemorativa aos 60 anos da Administração
Poder Legislativo Há 15 horas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 11 de novembro de 2025
Causa Animal Há 17 horas

Vereador Jaminho Brasil reforça campanha de conscientização contra os maus-tratos aos animais em Atalaia
Arte e Cultura Há 1 dia

Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias