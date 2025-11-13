Indicação do vereador Neto Acioli solicita a construção de Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel

O vereador Neto Acioli (MDB) solicitou à Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de um Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel. O pedido foi formalizado através da Indicação nº 015/2025, apresentada e aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária da última terça-feira, 11 de novembro.

Em sua justificativa, Neto Acioli destacou que um espaço no Conjunto Deus é Fiel já vem sendo utilizado para a realização da tradicional Cavalhada e que o objetivo da proposta é contribuir para preservar essa manifestação folclórica, considerada uma das mais importantes do município.

“A Cavalhada é patrimônio cultural e imaterial de Atalaia, sendo tradicionalmente muito conhecida e praticada em nosso município. É importante para os cavaleiros um local apropriado para a prática e preservação dessa tradição, sendo um local adequado para estes belíssimos encontros culturais, que encantam a todos”, afirmou o vereador.

Continua após a publicidade

A proposta de transformar a Cavalhada em patrimônio cultural e imaterial foi apresentada em 2023 pelo então vereador Fernando Vigário, reforçando o reconhecimento da importância dessa tradição para a história e identidade cultural de Atalaia.

Continua após a publicidade

Indicação nº 016/2025

Durante a mesma sessão, Neto Acioli também teve aprovada a Indicação nº 016/2025, na qual solicita à Secretaria Municipal de Infraestrutura a construção do muro do cemitério da Fazenda Palha Branca, localizada no município.