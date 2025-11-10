21°C 31°C
Câmara Municipal de Atalaia
Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense

Jaqueirense encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento e liderança isolada; Grêmio Porangaba, atual campeão, está eliminado.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
10/11/2025 às 12h51
Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense
Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense.

A fase de grupos do Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão chegou ao fim neste domingo (9), com a realização da última rodada e a definição das oito equipes que seguem na disputa pelo título municipal.

O grande destaque da primeira fase foi o Jaqueirense, que venceu o Fazendinha por 1 a 0, com gol de Ronald Almeida, garantindo a liderança isolada na classificação geral, com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Apesar da derrota, o Fazendinha também garantiu vaga na 2ª fase, ficando com a 8ª colocação.

Ronald Almeida, inclusive, foi o nome da primeira fase: o atacante terminou como artilheiro da competição, com 5 gols marcados, além de liderar o ranking geral com 45 pontos.

No duelo mais equilibrado da rodada, o Vira Copos superou o Azul Real por 2 a 1, com gols de Thiago e Jeanderson. Robson Silva descontou para o Azul Real. O resultado colocou o Vira Copos na 4ª posição, com 10 pontos, mantendo vivo o sonho do hexacampeonato, enquanto o Azul Real avançou em 6º lugar, com 9 pontos.

O atual campeão Grêmio Porangaba foi eliminado da competição. A equipe acabou derrotada por 1 a 0 para o Unidos da Vila, que garantiu a 5ª colocação com 9 pontos, graças ao gol de Carlos Netto.

Na disputa direta pela classificação, Guarani e Escurinho empataram sem gols. O resultado favoreceu o Escurinho, que ficou com a 7ª vaga, somando 8 pontos. O Guarani, do Povoado Boca da Mata, deu adeus à competição.

Mesmo sem chances de classificação, Cruzeiro e Juventude Porangaba entraram em campo apenas para cumprir tabela. O Juventude goleou por 5 a 1, com gols de Ygor Santos (2x), Wellison Silva, Carlos Silva e Daniel Santos. Nivaldo Bastos marcou o de honra para o Cruzeiro.

Três partidas foram definidas por W.O.: Missionários 3 x 0 XXI, Palmeirinha 3 x 0 Independente e Real Alto 3 x 0 Chã da Jaqueira. O resultado beneficiou o Real Alto, que terminou a primeira fase na 2ª colocação, com 10 pontos conquistados.

Classificação geral — 1ª fase

1º Jaqueirense – 12 pontos
2º Real Alto – 10 pontos
3º Ferroviária – 10 pontos
4º Vira Copos – 10 pontos
5º Unidos da Vila – 9 pontos
6º Azul Real – 9 pontos
7º Escurinho – 8 pontos
8º Fazendinha – 7 pontos

WebFiber - Internet Banda Larga
