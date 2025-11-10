21°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Brocoió Júnior é campeão brasileiro de vaquejada 2025

Representando o Grupo Aliança, alagoano conquista o título do Circuito Nacional montando Don Don Master Gav.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
10/11/2025 às 09h31
Brocoió Júnior é campeão brasileiro de vaquejada 2025
Brocoió Júnior é campeão brasileiro de vaquejada 2025.

O estado de Alagoas volta a brilhar nas pistas de vaquejada. Montando Don Don Master Gav, o alagoano Jeferson da Silva Melo, mais conhecido como Brocoió Júnior, confirmou o favoritismo e fez história ao se consagrar campeão brasileiro do Circuito Nacional de Vaquejada 2025.

O título foi confirmado na etapa final da competição, realizada no Parque Acauã, em Garanhuns (PE), e coroada na noite deste domingo (9), no Parque Milanny, em Caruaru, reunindo os melhores competidores do país.

Em sua nona temporada como profissional, Brocoió Júnior protagonizou uma das maiores ascensões do circuito, saindo do 22º lugar em 2024 para colocar Alagoas no topo do pódio em 2025.

Continua após a publicidade

 

Brocoió Júnior e o cavalo Don Don Master Gav representam o Grupo Aliança, da cidade de Viçosa, que vem se destacando nas principais competições com um trabalho de equipe exemplar.

Continua após a publicidade

 

De Atalaia, da região da Rua de Cima, e atualmente residente em Viçosa, o campeão é filho do vaqueiro Zé Brocoió. Antes de se tornar profissional, Jeferson trabalhou como trabalhador rural, até ter o talento reconhecido pelo Grupo Aliança, comandado por Henrique Tenório, no povoado Anel, em Viçosa. Com humildade, força e superação, Brocoió Júnior construiu uma trajetória marcada pela paixão pelas pistas e pelo amor à vaquejada.

Amigo pessoal do campeão e de sua família, o vereador Neto Acioli celebrou a conquista e fez questão de parabenizar o vaqueiro. “Jeferson é filho do meu grande amigo, o vaqueiro Zé Brocoió. Uma conquista muito merecida, e quero aqui parabenizar o vaqueiro, desejando muito sucesso. Mais um atalaiense que se destaca em uma competição de nível nacional”, destacou o parlamentar.

Alagoas tem tradição na vaquejada

O estado é reconhecido por revelar grandes nomes do esporte. Celso Vitório, um dos vaqueiros mais respeitados do Brasil, já conquistou seis títulos brasileiros, consolidando seu nome na história da vaquejada. Seguindo seus passos, seu filho, Celso Vitório Júnior, também já alcançou o feito de ser campeão nacional, reforçando o legado alagoano nas pistas do país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense.
1ª Divisão Há 19 horas

Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense

Jaqueirense encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento e liderança isolada; Grêmio Porangaba, atual campeão, está eliminado.

 Vereador Neto Acioli realizou a entrega de completo material esporte para a equipe do Deus é Fiel Futebol Clube.
Esporte Há 3 dias

Vereador Neto Acioli realiza a entrega de material esportivo para time de futebol amador do Conjunto Deus é Fiel

Ação contou com apoio da deputada estadual Rose Davino, do ex-deputado federal Nivaldo Albuquerque e do superintendente da FunBrasil, Davi Davino Filho.

 As modelos Eloísa, Rayne e Raisse vestiram o lindo uniforme oficial do Fut7 do Atalaiense.
Lançamento Há 6 dias

Atalaiense Sport Clube apresenta uniforme oficial do Fut7

Lançamento contou com a participação das modelos Eloísa, Rayne, Raisse e do modelo Vitor.

 Jaqueirense e Náutico fizeram um dos jogos mais aguardados da rodada.
4ª Rodada Há 1 semana

Jaqueirense derrota o Náutico e segue 100% no Atalaiense da 1ª Divisão

Azul Real goleou o Cruzeiro por 6 a 1 e também está 100% na competição.

Profissionais da alimentação escolar de Atalaia conquistam o 3º lugar na etapa estadual do Concurso de Merendeiras.
3º lugar Há 1 semana

Profissionais da alimentação escolar de Atalaia conquistam o 3º lugar na etapa estadual do Concurso de Merendeiras

Atalaienses apresentaram receita criativa com o uso de produtos locais da agricultura familiar.

Atalaia, AL
26°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 31°
27° Sensação
1.65 km/h Vento
69% Umidade
20% (0.13mm) Chance chuva
04h52 Nascer do sol
17h23 Pôr do sol
Quarta
31° 19°
Quinta
29° 19°
Sexta
30° 21°
Sábado
31° 21°
Domingo
31° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
26 anos Há 13 horas

Supermercado Bom Jesus completa 26 anos de história, qualidade e preço baixo
1ª Divisão Há 19 horas

Última rodada define os classificados para a 2ª fase da 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense
Educação Há 20 horas

Atalaia marca presença na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes, no Rio de Janeiro
É Campeão! Há 22 horas

Brocoió Júnior é campeão brasileiro de vaquejada 2025
Mutirão Há 2 dias

Alunos da EJA participam de mutirão de consultas oftalmológicas

Publicidade
Lays Melo
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias