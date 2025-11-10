Brocoió Júnior é campeão brasileiro de vaquejada 2025.

O estado de Alagoas volta a brilhar nas pistas de vaquejada. Montando Don Don Master Gav, o alagoano Jeferson da Silva Melo, mais conhecido como Brocoió Júnior, confirmou o favoritismo e fez história ao se consagrar campeão brasileiro do Circuito Nacional de Vaquejada 2025.

O título foi confirmado na etapa final da competição, realizada no Parque Acauã, em Garanhuns (PE), e coroada na noite deste domingo (9), no Parque Milanny, em Caruaru, reunindo os melhores competidores do país.

Em sua nona temporada como profissional, Brocoió Júnior protagonizou uma das maiores ascensões do circuito, saindo do 22º lugar em 2024 para colocar Alagoas no topo do pódio em 2025.

Continua após a publicidade

Brocoió Júnior e o cavalo Don Don Master Gav representam o Grupo Aliança, da cidade de Viçosa, que vem se destacando nas principais competições com um trabalho de equipe exemplar.

Continua após a publicidade

De Atalaia, da região da Rua de Cima, e atualmente residente em Viçosa, o campeão é filho do vaqueiro Zé Brocoió. Antes de se tornar profissional, Jeferson trabalhou como trabalhador rural, até ter o talento reconhecido pelo Grupo Aliança, comandado por Henrique Tenório, no povoado Anel, em Viçosa. Com humildade, força e superação, Brocoió Júnior construiu uma trajetória marcada pela paixão pelas pistas e pelo amor à vaquejada.

Amigo pessoal do campeão e de sua família, o vereador Neto Acioli celebrou a conquista e fez questão de parabenizar o vaqueiro. “Jeferson é filho do meu grande amigo, o vaqueiro Zé Brocoió. Uma conquista muito merecida, e quero aqui parabenizar o vaqueiro, desejando muito sucesso. Mais um atalaiense que se destaca em uma competição de nível nacional”, destacou o parlamentar.

Alagoas tem tradição na vaquejada

O estado é reconhecido por revelar grandes nomes do esporte. Celso Vitório, um dos vaqueiros mais respeitados do Brasil, já conquistou seis títulos brasileiros, consolidando seu nome na história da vaquejada. Seguindo seus passos, seu filho, Celso Vitório Júnior, também já alcançou o feito de ser campeão nacional, reforçando o legado alagoano nas pistas do país.