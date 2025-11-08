20°C 36°C
Vereador Neto Acioli realiza a entrega de material esportivo para time de futebol amador do Conjunto Deus é Fiel

Ação contou com apoio da deputada estadual Rose Davino, do ex-deputado federal Nivaldo Albuquerque e do superintendente da FunBrasil, Davi Davino Filho.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
08/11/2025 às 19h26 Atualizada em 08/11/2025 às 19h33
Vereador Neto Acioli realizou a entrega de completo material esporte para a equipe do Deus é Fiel Futebol Clube.

O vereador Neto Acioli realizou neste sábado (8), a entrega de um completo material esportivo ao Deus é Fiel Futebol Clube, equipe de futebol amador que representa o Conjunto Deus é Fiel, localizado no município de Atalaia, em Alagoas. A iniciativa faz parte das ações do parlamentar voltadas ao incentivo à prática esportiva no município.

O kit entregue inclui 20 camisas, 20 calções e 20 coletes de treino, beneficiando diretamente os atletas que participam das competições locais.

A ação contou com o apoio da deputada estadual Rose Davino, do ex-deputado federal Nivaldo Albuquerque e do superintendente da FunBrasil, Davi Davino Filho, parceiros do vereador em diversas iniciativas voltadas à promoção do esporte e do lazer na cidade.

Em seu segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal de Atalaia, o vereador Neto Acioli vem se consolidando como um dos principais incentivadores do esporte no município. Já foram entregues mais de 20 kits esportivos a diferentes times da cidade e da zona rural.

“Quando conseguimos alcançar uma comunidade como a do Deus é Fiel, com esse incentivo à prática do esporte, estamos contribuindo para tirar os jovens e adolescentes das drogas, pois o esporte é saúde, o esporte educa e o esporte é vida. É uma maneira de amenizar a situação vivenciada por essas pessoas. Por isso estou sempre à disposição e pronto para ajudar”, destacou o vereador Neto Acioli.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
