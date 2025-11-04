20°C 32°C
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaiense Sport Clube apresenta uniforme oficial do Fut7

Lançamento contou com a participação das modelos Eloísa, Rayne, Raisse e do modelo Vitor.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Lumy Meireles
04/11/2025 às 19h36 Atualizada em 04/11/2025 às 20h04
Atalaiense Sport Clube apresenta uniforme oficial do Fut7
As modelos Eloísa, Rayne e Raisse vestiram o lindo uniforme oficial do Fut7 do Atalaiense.

O Atalaiense Sport Clube divulgou nesta terça-feira (4), o lançamento do seu primeiro uniforme oficial do Fut7. A apresentação foi marcada por um ensaio fotográfico realizado na Arena Santo Amaro, em Atalaia, e simboliza o início de uma nova etapa na história do clube, que vem se consolidando como um dos principais projetos esportivos da cidade e região.

O ensaio contou com a participação das modelos Eloísa, que é a musa oficial do clube, Rayne Raisse, todas da cidade de Cajueiro, e Vitor, modelo do município de Atalaia. As fotos foram registradas pelo fotógrafo Lumy Meireles, com apoio da vereadora Joana Darck, da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas. Este foi o primeiro lançamento oficial de uniforme realizado por um projeto esportivo no município, valorizando assim modelos da região.

Segundo Jeffinho, presidente do Atalaiense Sport Clube, cada detalhe do novo manto foi pensado para representar a identidade do clube, a paixão pelo esporte e o compromisso com a excelência dentro e fora de campo. “Este lançamento simboliza evolução, profissionalismo e a união de todos que acreditam no projeto e vestem as cores do Atalaiense com orgulho”, destacou.

Nas redes sociais, o clube também fez questão de agradecer aos patrocinadores que tornaram o lançamento possível. “O apoio de cada um é fundamental para que possamos continuar escrevendo uma história de conquistas e superação”, afirmou Jeffinho.

Sobre o Atalaiense Sport Clube

Fundado em 12 de fevereiro de 2024, o Atalaiense Sport Clube surgiu com o propósito de promover a inclusão social através do esporte, oferecendo a jovens, adolescentes e adultos um ambiente de esperança, disciplina e oportunidades.

Com um projeto esportivo ambicioso, o clube pretende disputar as principais competições do Nordeste, ampliando a visibilidade da cidade de Atalaia e fortalecendo o esporte local.

“Acreditamos que o esporte tem o poder de transformar vidas. Através desse projeto, queremos oferecer aos jovens da nossa comunidade a chance de desenvolver suas habilidades, construir amizades e alcançar seus objetivos”, ressaltou Jeffinho, presidente do Atalaiense Sport Clube.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
