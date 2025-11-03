20°C 32°C
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Jaqueirense derrota o Náutico e segue 100% no Atalaiense da 1ª Divisão

Azul Real goleou o Cruzeiro por 6 a 1 e também está 100% na competição.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
03/11/2025 às 11h08

Jaqueirense e Náutico fizeram um dos jogos mais aguardados da rodada.

Em um dos confrontos mais aguardados da 4ª rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª divisão, que foi realizada neste último domingo (2), o Jaqueirense derrotou o Náutico Santo Antônio por 3 a 1 e segue invicto na competição, com três vitórias em três jogos. José Melo (2x) e Ronaldo Almeida marcaram para a equipe de Chã da Jaqueira, com Jailson Silva descontando para o Náutico. 

Quem também está 100% na competição é o Azul Real, que goleou o Cruzeiro por 6 a 1, com gols de Alisson (2x), Walisson Correia, Alex Silva, Werico Oliveira e Anderson Silva marcando para o Azul Real. Gilson Matheus marcou o de honra para o Cruzeiro. Com mais um resultado positivo, a equipe chega aos 9 pontos e está em terceiro na classificação geral. 

Quem no momento lidera a classificação geral é a Ferroviária, que com o empate sem gols com o Grêmio Porangaba, chegou aos 10 pontos na tabela, garantindo matematicamente sua classificação à próxima fase.



 

A Fazendinha derrotou o XXI por 4 a 2 e chega a 7 pontos na classificação geral. Natanael Lima (2x), José Silva e João Silva fizeram os gols da vitória, com Alan Pereira e Wuan Cruz marcando para o XXI.



 

Com a vitória por W.O. contra o Independente Atalaia, o Unidos da Vila garantiu mais 6 pontos na classificação geral e chega à última rodada com chances de classificação para a próxima fase. 

Com gols de José Silva e João Gomes, o Escurinho venceu o Chã da Jaqueira por 2 a 0 e chega a 7 pontos, assumindo a 6ª colocação na classificação geral.

Em um jogaço de 5 gols, o pentacampeão Vira Copos venceu o Volta Redonda, eliminando e ultrapassando seu adversário na classificação geral. Paulo Oliveira, José Eduardo Oliveira e Carlos Melo marcaram para o Vira Copos, com Italo Silva e Daniel contra, marcando para o Volta Redonda. 

O Guarani não tomou conhecimento do Real Madrid e goleou por 6 a 0, com gols de Manoel Nascimento, Anderson Silva, Ednaldo Oliveira, José Santos, Luis Moreira e Alessandro Silva. Com o resultado, a equipe do Povoado Boca da Mata chega a 6 pontos e vivo para buscar a classificação na última rodada.

Com quatro rodadas disputadas, o artilheiro é Natanael Lima, do Fazendinha,  com 5 gols. Seguindo de perto por Ronald Almeida (Jaqueirense) e Wellington Silva (Ferroviária), com 4 gols cada.

A classificação geral tem a Ferroviária liderando com 10 pontos e 4 jogos. Brigando pela liderança, Jaqueirense (2º) e Azul Real (3º), tem 9 pontos com mais um jogo a ser disputado. Com 7 pontos cada, Fazendinha (4º), Real Alto (5º), Escurinho (6º) e Vira Copos (7º) vão para a última rodada buscando confirmar a classificação. Já o Náutico (8º), também tem 7 pontos conquistados, só que já disputou suas quatro partidas e pode ser ultrapassado na tabela. 

Com 6 pontos, Unidos da Vila (9º) e Guarani (10º), chegam a última rodada com chances de classificação. Quem também briga por uma vaga é o atual campeão Grêmio Porangaba que tem 5 pontos e está na 12ª colocação, com 3 jogos.

5ª RODADA – 09/11

VIRA COPOS X AZUL REAL – 13h30 – O Luizão
JAQUEIRENSE X FAZENDINHA – 13h30 – Comesa 2
GUARANI X ESCURINHO – 13h30 – Lourival Melo (Vila)
GRÊMIO PORANGABA X UNIDOS VILA – 13h30 – Comesa 1
IAFC x PALMEIRINHA – 15h30 – Comesa 1
CHÃ DA JAQUEIRA X REAL ALTO – 15h30 – Lourival Melo (Vila)
CRUZEIRO X JUVENTUDE – 15h30 – O Luizão
XXI x MISSIONÁRIOS – 15h30 – Comesa 2 


Ceci Rocha
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
4ª Rodada Há 3 horas

Jaqueirense derrota o Náutico e segue 100% no Atalaiense da 1ª Divisão
3º lugar Há 1 dia

Profissionais da alimentação escolar de Atalaia conquistam o 3º lugar na etapa estadual do Concurso de Merendeiras
MST Há 2 dias

Atalaia será sede do Curso de Piscicultura em Área da Reforma Agrária
Agricultura Familiar Há 3 dias

Solicitação do PT Atalaia garante perfuração de poço artesiano no Distrito Ouricuri
Em Atalaia Há 4 dias

Irmãs gêmeas procuram pais biológicos em Atalaia

Lays Melo
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
WebFiber - Internet Banda Larga
Jal Gomes Fotografias
