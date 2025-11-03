Jaqueirense derrota o Náutico e segue 100% no Atalaiense da 1ª Divisão

Em um dos confrontos mais aguardados da 4ª rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª divisão, que foi realizada neste último domingo (2), o Jaqueirense derrotou o Náutico Santo Antônio por 3 a 1 e segue invicto na competição, com três vitórias em três jogos. José Melo (2x) e Ronaldo Almeida marcaram para a equipe de Chã da Jaqueira, com Jailson Silva descontando para o Náutico.

Quem também está 100% na competição é o Azul Real, que goleou o Cruzeiro por 6 a 1, com gols de Alisson (2x), Walisson Correia, Alex Silva, Werico Oliveira e Anderson Silva marcando para o Azul Real. Gilson Matheus marcou o de honra para o Cruzeiro. Com mais um resultado positivo, a equipe chega aos 9 pontos e está em terceiro na classificação geral.

Quem no momento lidera a classificação geral é a Ferroviária, que com o empate sem gols com o Grêmio Porangaba, chegou aos 10 pontos na tabela, garantindo matematicamente sua classificação à próxima fase.

A Fazendinha derrotou o XXI por 4 a 2 e chega a 7 pontos na classificação geral. Natanael Lima (2x), José Silva e João Silva fizeram os gols da vitória, com Alan Pereira e Wuan Cruz marcando para o XXI.

Com a vitória por W.O. contra o Independente Atalaia, o Unidos da Vila garantiu mais 6 pontos na classificação geral e chega à última rodada com chances de classificação para a próxima fase.

Com gols de José Silva e João Gomes, o Escurinho venceu o Chã da Jaqueira por 2 a 0 e chega a 7 pontos, assumindo a 6ª colocação na classificação geral.

Em um jogaço de 5 gols, o pentacampeão Vira Copos venceu o Volta Redonda, eliminando e ultrapassando seu adversário na classificação geral. Paulo Oliveira, José Eduardo Oliveira e Carlos Melo marcaram para o Vira Copos, com Italo Silva e Daniel contra, marcando para o Volta Redonda.

O Guarani não tomou conhecimento do Real Madrid e goleou por 6 a 0, com gols de Manoel Nascimento, Anderson Silva, Ednaldo Oliveira, José Santos, Luis Moreira e Alessandro Silva. Com o resultado, a equipe do Povoado Boca da Mata chega a 6 pontos e vivo para buscar a classificação na última rodada.

Com quatro rodadas disputadas, o artilheiro é Natanael Lima, do Fazendinha, com 5 gols. Seguindo de perto por Ronald Almeida (Jaqueirense) e Wellington Silva (Ferroviária), com 4 gols cada.

A classificação geral tem a Ferroviária liderando com 10 pontos e 4 jogos. Brigando pela liderança, Jaqueirense (2º) e Azul Real (3º), tem 9 pontos com mais um jogo a ser disputado. Com 7 pontos cada, Fazendinha (4º), Real Alto (5º), Escurinho (6º) e Vira Copos (7º) vão para a última rodada buscando confirmar a classificação. Já o Náutico (8º), também tem 7 pontos conquistados, só que já disputou suas quatro partidas e pode ser ultrapassado na tabela.

Com 6 pontos, Unidos da Vila (9º) e Guarani (10º), chegam a última rodada com chances de classificação. Quem também briga por uma vaga é o atual campeão Grêmio Porangaba que tem 5 pontos e está na 12ª colocação, com 3 jogos.

5ª RODADA – 09/11

VIRA COPOS X AZUL REAL – 13h30 – O Luizão

JAQUEIRENSE X FAZENDINHA – 13h30 – Comesa 2

GUARANI X ESCURINHO – 13h30 – Lourival Melo (Vila)

GRÊMIO PORANGABA X UNIDOS VILA – 13h30 – Comesa 1

IAFC x PALMEIRINHA – 15h30 – Comesa 1

CHÃ DA JAQUEIRA X REAL ALTO – 15h30 – Lourival Melo (Vila)

CRUZEIRO X JUVENTUDE – 15h30 – O Luizão

XXI x MISSIONÁRIOS – 15h30 – Comesa 2