Profissionais da alimentação escolar de Atalaia conquistam o 3º lugar na etapa estadual do Concurso de Merendeiras.

As profissionais da alimentação escolar do município de Atalaia, Janaína Venâncio, da Escola Dr. João Carlos, e Criscia Ferreira, da Creche CRIA, conquistaram o 3º lugar na Etapa Estadual da 7ª Edição do Concurso de Merendeiras, realizada em Maceió, neste sábado (1º). A dupla chegou à grande final após garantir o 1º lugar na Etapa Regional da competição.

Promovido pelo Sebrae, em parceria com o Senac e o Senar, o concurso tem como objetivo valorizar os profissionais da merenda escolar e incentivar o uso de produtos da agricultura familiar na alimentação oferecida aos estudantes da rede pública.

Representando Atalaia, Janaína e Criscia encantaram o júri com a receita “Pirão de macaxeira ralada com chambaril”, que destacou ingredientes típicos da culinária local. Na final estadual, elas disputaram com merendeiras das cidades de Girau do Ponciano, Piranhas, Delmiro Gouveia, Rio Largo, Coruripe e Jequiá da Praia.

Continua após a publicidade

Os critérios de avaliação incluíram sabor, criatividade, aparência, textura e utilização de produtos da agricultura familiar.

Continua após a publicidade

Como reconhecimento, as profissionais receberam troféu personalizado e prêmio de mil reais, além do orgulho de representar Atalaia e mostrar o talento e qualidade da merenda escolar do município.