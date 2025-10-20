21°C 31°C
Rafael Nascimento vem se destacando na base do Corinthians

Natural do Distrito Ouricuri, em Atalaia, jovem atleta chegou ao Timão em agosto deste ano.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
20/10/2025 às 17h12 Atualizada em 20/10/2025 às 17h22
Rafael Nascimento vem se destacando na categoria de base do Sport Club Corinthians Paulista. Com apenas 15 anos, o jovem que atua como zagueiro e volante chegou ao Timão em agosto deste ano, após bom desempenho nas categorias de base do Red Bull Bragantino.

Com origem familiar no Distrito Ouricuri, em Atalaia, Rafael Nascimento é filho do Rogério, conhecido como Delo, ex-jogador do ECO e do Flamengo de Ouricuri, e de Maria Quitéria.

Dono de um ótimo posicionamento defensivo, boa leitura de jogo e qualidade na saída de bola, Rafael vem chamando a atenção da comissão técnica corintiana pelo seu desempenho consistente. Características que o apontam o jovem atleta como uma das promessas do futebol brasileiro.

Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por WS Sports Agency (@wssportsagency)

 

