Rafael Nascimento vem se destacando na base do Corinthians.

Rafael Nascimento vem se destacando na categoria de base do Sport Club Corinthians Paulista. Com apenas 15 anos, o jovem que atua como zagueiro e volante chegou ao Timão em agosto deste ano, após bom desempenho nas categorias de base do Red Bull Bragantino.

Com origem familiar no Distrito Ouricuri, em Atalaia, Rafael Nascimento é filho do Rogério, conhecido como Delo, ex-jogador do ECO e do Flamengo de Ouricuri, e de Maria Quitéria.

Dono de um ótimo posicionamento defensivo, boa leitura de jogo e qualidade na saída de bola, Rafael vem chamando a atenção da comissão técnica corintiana pelo seu desempenho consistente. Características que o apontam o jovem atleta como uma das promessas do futebol brasileiro.

