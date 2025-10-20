20°C 33°C
Real Alto e Ferroviária goleiam e seguem entre os líderes da Primeira Divisão Atalaiense de Futebol

Rodada teve 33 gols em seis partidas e mostrou o sucesso da competição organizada pela Prefeitura de Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
20/10/2025 às 11h11
Real Alto e Ferroviária goleiam e seguem entre os líderes da Primeira Divisão Atalaiense de Futebol
Ferroviária goleou o Palmeirinha por 7 a 1.

O domingo (19) foi de bola rolando e redes balançando pela segunda rodada da Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador. Ao todo, foram 33 gols em seis partidas, um verdadeiro show de futebol na competição promovida pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

No Grupo A, destaque para a Ferroviária, que aplicou uma goleada histórica sobre o Palmeirinha: 7 a 1. O atacante Wellington Silva marcou quatro vezes e assumiu a artilharia isolada da competição. João Melo, Genival e José Gonçalo completaram o placar para a Ferroviária, enquanto José Saturnino descontou para o Palmeirinha. 

Na outra partida do grupo, o Grêmio Porangaba venceu o Independente Atalaia por W.O. e chegou aos 4 pontos na tabela.

Pelo Grupo B, o pentacampeão Vira Copos mostrou sua força e venceu o Cruzeiro Atalaia por 4 a 2, jogando no Campo da Comesa 1. Os gols da vitória foram de Pedro Filho, Eduardo, José Oliveira e Edvânio Silva. O Cruzeiro marcou com Gilson Matheus, duas vezes. 

No mesmo local, o Volta Redonda superou o Juventude Porangaba por 3 a 1, com gols de Jedson Melo, Maxmiller Lima e Edson Santo. Diego Santos descontou para o Juventude.

Pelo Grupo C, no Campo Lourival Melo, o Jaqueirense manteve o embalo e segue na liderança geral da competição. A equipe de Chã da Jaqueira venceu o Esporte Clube XXI por 2 a 0, com gols de Ildo Santos e Eliel Júnior.

Também pelo Grupo C, o Náutico venceu o Missionário por W.O. e já soma 4 pontos no campeonato.

Encerrando a rodada, no Grupo D, o Real Alto confirmou a boa fase e goleou o Real Madrid por 6 a 1, em jogo disputado no Campo Comesa 2. Os gols do Real Alto foram marcados por Kassio (2x), Ewerton Silva, Rodolfo Silva, Rafael Silva e José Lourenço, enquanto Ruan Nascimento fez o gol de honra do Real Madrid. 

No outro confronto do grupo, o Guarani da Boca da Mata conquistou uma importante vitória por 4 a 2 sobre o Chã da Jaqueira, com gols de Renato Silva (2x), Alessandro e Gleydson. Ewerton Silva e Ruan Cândido marcaram para a equipe derrotada.

Após duas rodadas, o Jaqueirense segue na liderança com 6 pontos, mesma pontuação do Real Alto e Ferroviária. Confira os oito primeiros colocados:

