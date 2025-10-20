Neto Moura completa 150 jogos pelo Mirassol e celebra marca histórica no clube.

A partida entre Mirassol e São Paulo, disputada na noite deste domingo (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2025, marcou um momento especial na carreira do volante Neto Moura. O jogador completou 150 jogos com a camisa do Leão e foi homenageado pela diretoria do clube antes do apito inicial.

Natural de Atalaia (AL), o meio-campista recebeu uma camisa comemorativa e um quadro em reconhecimento à marca expressiva e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais. “Obrigado, Jesus! Uma honra representar esse clube. Obrigado por tudo, Mirassol”, escreveu o jogador.

Em sua quarta temporada pelo Mirassol, Neto Moura se consolidou como um dos pilares da equipe paulista, que fez história em 2024 ao conquistar o acesso inédito à Série A. O jogador tem sido peça fundamental na boa campanha do time em sua estreia na elite do futebol brasileiro.

Continua após a publicidade

Dentro de campo, o dia foi ainda mais especial. O Mirassol venceu o São Paulo por 3 a 0, em atuação convincente diante da torcida. O resultado manteve o time na quarta colocação, com 52 pontos em 29 jogos, mantendo vivas as chances de garantir uma vaga direta na Libertadores de 2026.