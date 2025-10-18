21°C 28°C
Publicidade
Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste domingo

Campeão e vice garantem acesso à Primeira Divisão em 2026.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
18/10/2025 às 14h11
Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste domingo
Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste domingo.

A bola vai rolar neste domingo (19) para o início da Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador, competição organizada pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. A rodada de abertura contará com oito partidas, marcando o pontapé inicial da disputa que promete agitar o futebol local.

A edição deste ano reúne 20 equipes, divididas em quatro grupos, que entram em campo em busca do título e de uma das duas vagas para a Primeira Divisão de 2026. De acordo com o regulamento, as seis últimas colocadas no ranking geral (da 15ª à 20ª posição) serão rebaixadas para a Terceira Divisão.

Os grupos estão definidos da seguinte forma:

•    Grupo A: Sonhadores, Meninos da Vila, América, Pirajá e Vila Nova.
•    Grupo B: Independente São Sebastião, Corinthians, Show de Bola, Amigos da Pitú e Nada Consta.
•    Grupo C: CSA Atalaia, Atitude, Goiás, Internacional Sapucaia e Vasco.
•    Grupo D: União Coruripe, Jovem Branca, Meninos de Deus, Juventus Sapucaia e Jagamaika.

Ao fim da primeira fase, as oito melhores equipes na classificação geral avançam para as quartas de final. A competição segue em sistema eliminatório até a grande decisão.

Além do acesso à elite do futebol atalaiense, o torneio distribuirá premiações em dinheiro e troféus. O campeão receberá R$ 4 mil, além de troféu e medalhas. O vice-campeão leva R$ 2 mil, enquanto o terceiro colocado será premiado com R$ 1 mil.

Também haverá premiação individual para os destaques do campeonato:

•    Melhor Jogador: troféu e R$ 300.
•    Melhor Goleiro: troféu e R$ 300.
•    Artilheiro: troféu e R$ 300.

