Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Independente Atalaia encara o CEO pela segunda fase do Alagoano Sub-15

Vale vaga nas quartas de final da competição.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
18/10/2025 às 12h18
Independente Atalaia encara o CEO pela segunda fase do Alagoano Sub-15
Independente Atalaia encara o CEO pela segunda fase do Alagoano Sub-15.

O Independente Atalaia volta a campo neste sábado (18) para mais um duelo decisivo pelo Campeonato Alagoano Sub-15. Após garantir a classificação como um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos, a equipe atalaiense enfrenta o Centro Esportivo Olhodaguense (CEO) na busca por uma vaga nas quartas de final.

O jogo de ida será disputado às 15h, no estádio O Luizão, em Atalaia. Já a partida de volta está marcada para o próximo sábado (25), no estádio Édson Matias, em Olho D’Água das Flores.

Apesar da campanha regular na primeira fase, o Independente chega confiante para o confronto e aposta na força da torcida em casa para largar na frente. O técnico da equipe vem destacando o empenho dos jovens atletas e a evolução ao longo da competição.

Últimas notícias
