19°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Mais uma rodada do Campeonato Atalaiense movimenta o domingo em Atalaia

Competição tem como objetivo fortalecer o futebol amador, valorizar os atletas locais e promover integração entre as comunidades.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
17/10/2025 às 16h27
Mais uma rodada do Campeonato Atalaiense movimenta o domingo em Atalaia
Mais uma rodada do Campeonato Atalaiense movimenta o domingo em Atalaia.

O domingo (19) promete ser de muita bola rolando e emoção em todos os campos do município! A Prefeitura de Atalaia realiza mais uma rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol 2025, com partidas válidas pela 1ª e 2ª divisão. 

A competição, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem como objetivo fortalecer o futebol amador, valorizar os atletas locais e promover integração entre as comunidades. 

“O Campeonato Atalaiense é um símbolo da paixão do nosso povo pelo futebol. É bonito ver nossas comunidades reunidas, torcendo e valorizando o esporte local”, destacou a prefeita Ceci. 

Continua após a publicidade

 

A Prefeitura convida toda a população a prestigiar os jogos, torcer com alegria e celebrar o talento dos atletas atalaienses.

Continua após a publicidade

 

CONFIRA JOGOS DA RODADA:

2ª Divisão – 1ª Rodada
 
Domingo (19/10)
 
Comesa 1
• 8h – Sonhadores x Meninos da Vila
• 10h – América x Pirajá
 
Carecão
• 8h – Independente São Sebastião x Corinthians
• 10h – Show de Bola x Nada Consta
 
Comesa 2
• 8h – Goiás x Atitude
• 10h – CSA x Vasco Vila
 
São Sebastião
• 8h – União Coruripe x Jovem Branca
• 10h – Juventus Sapucaia x Jagamaika
 
 1ª Divisão – 2ª Rodada
 
Domingo (19/10)
 
Carecão
• 13h30 – Náutico x Missionário
• 15h30 – Jaqueirense x XXI
 
Comesa 1
• 13h30 – Volta Redonda x Juventude Porangaba
• 15h30 – Viracopos x Cruzeiro Atalaia
 
Comesa 2
• 13h30 – Real Madrid x Real Alto
• 15h30 – Guarani x Chá da Jaqueira
 
Estádio Luizão
• 13h30 – Ferroviária x Palmeirinha
• 15h30 – Grêmio x Independente

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Taxas de Apostas Esportivas: Quando Começam e Como Funciona.
Apostas Esportivas Há 2 dias

Taxas de Apostas Esportivas: Quando Começam e Como Funciona

Descubra quando começam as apostas esportivas e como se preparar para aproveitar ao máximo essa atividade emocionante e lucrativa.

 Rafinha foi um dos destaques do Jaqueirense na goleada por 8 a 0. Foto: Divulgação.
Primeira Divisão Há 5 dias

Estreia da 1ª Divisão do Atalaiense tem goleada do Jaqueirense por 8 a 0

Competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

 Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação.
Projeto Há 6 dias

Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação

Iniciativa é viabilizada por emenda do deputado federal Alfredo Gaspar e também atenderá jovens de Maceió.

 Grêmio Porangaba é o atual campeão.
1ª Divisão Há 1 semana

Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste final de semana

Serão 20 equipes na disputa pelo título de campeão atalaiense 2025.

Patrícia Barbosa comemora um dos gols da goleada por 4 a 1 contra o CRB. Foto: Luccas - Fotografo Esportivo.
Destaque Há 3 semanas

Patrícia Barbosa reforça Independente Atalaia no Alagoano Feminino

Atacante de Atalaia, que já defendeu Cruzeiro e Ceará, retorna aos gramados após quatro anos e estreia na goleada diante do CRB.

Atalaia, AL
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
30° Sensação
4.64 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h59 Nascer do sol
17h18 Pôr do sol
Sábado
29° 20°
Domingo
32° 20°
Segunda
33° 21°
Terça
30° 22°
Quarta
30° 20°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Professor Lesso
Últimas notícias
Futebol Há 36 minutos

Mais uma rodada do Campeonato Atalaiense movimenta o domingo em Atalaia
Reconhecimento Há 4 horas

Semed homenageia professores das Escolas do Campo em Atalaia
Poder Legislativo Há 1 dia

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 14 de outubro de 2025
Dia do Professor Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação
Valorização Há 2 dias

Atalaia é destaque no Vale do Paraíba com Curso de Formação da Guarda Municipal

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Lays Melo
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias