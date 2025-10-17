Mais uma rodada do Campeonato Atalaiense movimenta o domingo em Atalaia.

O domingo (19) promete ser de muita bola rolando e emoção em todos os campos do município! A Prefeitura de Atalaia realiza mais uma rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol 2025, com partidas válidas pela 1ª e 2ª divisão.

A competição, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem como objetivo fortalecer o futebol amador, valorizar os atletas locais e promover integração entre as comunidades.

“O Campeonato Atalaiense é um símbolo da paixão do nosso povo pelo futebol. É bonito ver nossas comunidades reunidas, torcendo e valorizando o esporte local”, destacou a prefeita Ceci.

A Prefeitura convida toda a população a prestigiar os jogos, torcer com alegria e celebrar o talento dos atletas atalaienses.

CONFIRA JOGOS DA RODADA:

2ª Divisão – 1ª Rodada



Domingo (19/10)



Comesa 1

• 8h – Sonhadores x Meninos da Vila

• 10h – América x Pirajá



Carecão

• 8h – Independente São Sebastião x Corinthians

• 10h – Show de Bola x Nada Consta



Comesa 2

• 8h – Goiás x Atitude

• 10h – CSA x Vasco Vila



São Sebastião

• 8h – União Coruripe x Jovem Branca

• 10h – Juventus Sapucaia x Jagamaika



1ª Divisão – 2ª Rodada



Domingo (19/10)



Carecão

• 13h30 – Náutico x Missionário

• 15h30 – Jaqueirense x XXI



Comesa 1

• 13h30 – Volta Redonda x Juventude Porangaba

• 15h30 – Viracopos x Cruzeiro Atalaia



Comesa 2

• 13h30 – Real Madrid x Real Alto

• 15h30 – Guarani x Chá da Jaqueira



Estádio Luizão

• 13h30 – Ferroviária x Palmeirinha

• 15h30 – Grêmio x Independente