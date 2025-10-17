Mais uma rodada do Campeonato Atalaiense movimenta o domingo em Atalaia.

O domingo (19) promete ser de muita bola rolando e emoção em todos os campos do município! A Prefeitura de Atalaia realiza mais uma rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol 2025, com partidas válidas pela 1ª e 2ª divisão.
A competição, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem como objetivo fortalecer o futebol amador, valorizar os atletas locais e promover integração entre as comunidades.
“O Campeonato Atalaiense é um símbolo da paixão do nosso povo pelo futebol. É bonito ver nossas comunidades reunidas, torcendo e valorizando o esporte local”, destacou a prefeita Ceci.
A Prefeitura convida toda a população a prestigiar os jogos, torcer com alegria e celebrar o talento dos atletas atalaienses.
CONFIRA JOGOS DA RODADA:
2ª Divisão – 1ª Rodada
Domingo (19/10)
Comesa 1
• 8h – Sonhadores x Meninos da Vila
• 10h – América x Pirajá
Carecão
• 8h – Independente São Sebastião x Corinthians
• 10h – Show de Bola x Nada Consta
Comesa 2
• 8h – Goiás x Atitude
• 10h – CSA x Vasco Vila
São Sebastião
• 8h – União Coruripe x Jovem Branca
• 10h – Juventus Sapucaia x Jagamaika
1ª Divisão – 2ª Rodada
Domingo (19/10)
Carecão
• 13h30 – Náutico x Missionário
• 15h30 – Jaqueirense x XXI
Comesa 1
• 13h30 – Volta Redonda x Juventude Porangaba
• 15h30 – Viracopos x Cruzeiro Atalaia
Comesa 2
• 13h30 – Real Madrid x Real Alto
• 15h30 – Guarani x Chá da Jaqueira
Estádio Luizão
• 13h30 – Ferroviária x Palmeirinha
• 15h30 – Grêmio x Independente