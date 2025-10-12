20°C 29°C
Estreia da 1ª Divisão do Atalaiense tem goleada do Jaqueirense por 8 a 0

Competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

12/10/2025 às 20h54 Atualizada em 12/10/2025 às 21h41
Estreia da 1ª Divisão do Atalaiense tem goleada do Jaqueirense por 8 a 0
Rafinha foi um dos destaques do Jaqueirense na goleada por 8 a 0. Foto: Divulgação.

Neste domingo, 12, teve início mais uma edição da divisão de elite do Campeonato Municipal de Futebol 2025, em Atalaia. Organizado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, o torneio reúne 20 times representantes de várias regiões do município, que competirão pelo tão cobiçado título. 

O destaque da primeira rodada foi a equipe do Jaqueirense, tradicional equipe do Povoado Chã da Jaqueira, fundada em 12 de dezembro de 1972. Integrante do Grupo C, a equipe alviverde goleou o Missionário pelo placar de 8 a 0, com gols de Ronald Almeida (3x), Matheus Freire (2x), Rafinha (2x) e Pedro Rocha. 

Na outra partida do Grupo C, Fazendinha e Náutico Santo Antônio ficaram no empate por 0 a 0. 

Pelo Grupo A, o atual campeão Grêmio Porangaba ficou no empate com o Palmeirinha por 3 a 3. Ricardo Ferreira, Washington Jr e Wesley Silva balançaram as redes para o tricolor da Porangaba e José Santos (2x) e Joelson Silva marcaram para a equipe do Distrito Branca.

Também pelo Grupo A, o campeão atalaiense de 2023, Ferroviária, venceu o Unidos da Vila por 2 a 0. Genival Ernandes e Bruno Silva marcaram para o E.C. Ferroviária, que lidera seu grupo. 

No Grupo B, o pentacampeão atalaiense Vira Copos ficou no empate em 1 a 1 com o Juventude Porangaba. Alison Melo marcou para o Juventude e Josias Neto para o Vira Copos.

Pelo Grupo D, o Real Alto mostrou que vem forte para disputa e goleou a boa equipe do Guarani do Povoado Boca da Mata por 3 a 0. Rafael Silva (2x) e Rodolfo Silva garantiram os 3 pontos para a equipe do Alto do João Miranda. 

Quem também fez uma ótima estreia na competição foi a equipe do Escurinho, do bairro José Paulino. Jogando no Estádio O Luizão, a equipe goleou o Real Madrid por 5 a 1. João Gomes (2x), Josenildo Jr, Josinaldo Santos e José Silva marcaram para o Escurinho e Luiz Santos fez o gol de honra para o Real Madrid. 

No próximo domingo (19), tem a segunda rodada da 1ª Divisão. Confira os confrontos:

GRUPO A 

Ferroviária x Palmeirinha – 13h30m – Estádio O Luizão
Grêmio x Independente – 15h30m – Estádio O Luizão  

GRUPO B

Volta Redonda x Juventude Porangaba – 13h30m – Comesa 1
Vira Copos x Cruzeiro Atalaia – 15h30m – Comesa 1

GRUPO C

Náutico x Missionário – 13h30m – Lourival Melo (Carecão)
Jaqueirense x E. C. XXI – 15h30m - Lourival Melo (Carecão)

GRUPO D

Real Madrid x Real Alto – 13h30m – Comesa 2
Guarani x Chã da Jaqueira – 15h30m – Comesa 2

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação.
Há 2 dias

Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação

Iniciativa é viabilizada por emenda do deputado federal Alfredo Gaspar e também atenderá jovens de Maceió.

 Grêmio Porangaba é o atual campeão.
Há 4 dias

Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste final de semana

Serão 20 equipes na disputa pelo título de campeão atalaiense 2025.

Patrícia Barbosa comemora um dos gols da goleada por 4 a 1 contra o CRB. Foto: Luccas - Fotografo Esportivo.
Há 2 semanas

Patrícia Barbosa reforça Independente Atalaia no Alagoano Feminino

Atacante de Atalaia, que já defendeu Cruzeiro e Ceará, retorna aos gramados após quatro anos e estreia na goleada diante do CRB.

 Imagem: FAF TV - Youtube
Há 2 semanas

Independente Atalaia goleia o CRB e garante vaga nas semifinais do Alagoano Feminino 2025

Com dois gols de Patrícia e dois de Valéria, equipe atalaiense chega a 9 pontos e garante vaga antecipada entre as quatro melhores da competição.

 Aloísio Chulapa dá apoio a jovens de sua cidade que tentam espaço no futebol.
Há 2 semanas

Aloísio Chulapa dá apoio a jovens de sua cidade que tentam espaço no futebol

“Tem camisa, meião, chuteira... Eu prometi e trouxe agora o material completo. É tudo de vocês.”

Últimas notícias
Há 3 horas

No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água
Há 4 horas

Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba
Há 18 horas

Estreia da 1ª Divisão do Atalaiense tem goleada do Jaqueirense por 8 a 0
Há 2 dias

Mundo Encantado: Dia das Crianças em Atalaia foi celebrado com caravana pelas ruas da cidade

Há 2 dias

Copervales implanta sistema interno de Monitoramento de Análises Industriais

