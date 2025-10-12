Estreia da 1ª Divisão do Atalaiense tem goleada do Jaqueirense por 8 a 0

Rafinha foi um dos destaques do Jaqueirense na goleada por 8 a 0. Foto: Divulgação.

Neste domingo, 12, teve início mais uma edição da divisão de elite do Campeonato Municipal de Futebol 2025, em Atalaia. Organizado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, o torneio reúne 20 times representantes de várias regiões do município, que competirão pelo tão cobiçado título.

O destaque da primeira rodada foi a equipe do Jaqueirense, tradicional equipe do Povoado Chã da Jaqueira, fundada em 12 de dezembro de 1972. Integrante do Grupo C, a equipe alviverde goleou o Missionário pelo placar de 8 a 0, com gols de Ronald Almeida (3x), Matheus Freire (2x), Rafinha (2x) e Pedro Rocha.

Na outra partida do Grupo C, Fazendinha e Náutico Santo Antônio ficaram no empate por 0 a 0.

Pelo Grupo A, o atual campeão Grêmio Porangaba ficou no empate com o Palmeirinha por 3 a 3. Ricardo Ferreira, Washington Jr e Wesley Silva balançaram as redes para o tricolor da Porangaba e José Santos (2x) e Joelson Silva marcaram para a equipe do Distrito Branca.

Também pelo Grupo A, o campeão atalaiense de 2023, Ferroviária, venceu o Unidos da Vila por 2 a 0. Genival Ernandes e Bruno Silva marcaram para o E.C. Ferroviária, que lidera seu grupo.

No Grupo B, o pentacampeão atalaiense Vira Copos ficou no empate em 1 a 1 com o Juventude Porangaba. Alison Melo marcou para o Juventude e Josias Neto para o Vira Copos.

Pelo Grupo D, o Real Alto mostrou que vem forte para disputa e goleou a boa equipe do Guarani do Povoado Boca da Mata por 3 a 0. Rafael Silva (2x) e Rodolfo Silva garantiram os 3 pontos para a equipe do Alto do João Miranda.

Quem também fez uma ótima estreia na competição foi a equipe do Escurinho, do bairro José Paulino. Jogando no Estádio O Luizão, a equipe goleou o Real Madrid por 5 a 1. João Gomes (2x), Josenildo Jr, Josinaldo Santos e José Silva marcaram para o Escurinho e Luiz Santos fez o gol de honra para o Real Madrid.

No próximo domingo (19), tem a segunda rodada da 1ª Divisão. Confira os confrontos:

GRUPO A

Ferroviária x Palmeirinha – 13h30m – Estádio O Luizão

Grêmio x Independente – 15h30m – Estádio O Luizão

GRUPO B

Volta Redonda x Juventude Porangaba – 13h30m – Comesa 1

Vira Copos x Cruzeiro Atalaia – 15h30m – Comesa 1

GRUPO C

Náutico x Missionário – 13h30m – Lourival Melo (Carecão)

Jaqueirense x E. C. XXI – 15h30m - Lourival Melo (Carecão)

GRUPO D

Real Madrid x Real Alto – 13h30m – Comesa 2

Guarani x Chã da Jaqueira – 15h30m – Comesa 2