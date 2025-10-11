Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação.

Com o objetivo de transformar vidas por meio do esporte, da educação e da esperança, o Projeto Cidadão Alagoano chegou ao município de Atalaia, onde vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com atividades esportivas e educativas. Além de Atalaia, o projeto também contemplará outros 550 jovens em Maceió, totalizando 1.100 participantes.

O lançamento do projeto aconteceu nesta sexta-feira (10), em Atalaia, e contou com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, das secretárias Glauciane Veiga e Eliane Oliveira, além do deputado federal Alfredo Gaspar, responsável por destinar uma emenda de R$ 1,2 milhão que tornou possível a realização da iniciativa.

Realizado pela Associação Educacional e Assistencial Casa dos Amarelinhos – O Consolador, o projeto oferecerá aulas de jiu-jítsu, judô, futsal, futebol, balé, natação e diversas atividades recreativas, promovendo inclusão social e qualidade de vida.

Continua após a publicidade

“Dando uma oportunidade para que nossas crianças e adolescentes tenham mais saúde, disciplina e um futuro melhor. É uma contribuição que, enquanto deputado federal, eu posso dar a essa juventude”, destacou Alfredo Gaspar.

Continua após a publicidade

O Projeto Cidadão Alagoano conta com a parceria da Prefeitura de Atalaia e a prefeita Ceci ressaltou o impacto positivo da ação para as famílias atalaiense.

“As mães ficam felizes quando as crianças saem das ruas, saem da internet e passam a ter uma vida saudável, no esporte. Isso é mudança de vida, uma quebra de ciclo. Deputado Alfredo, esse é um marco histórico para Atalaia, pois você está mudando vidas de 550 famílias”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas também celebrou a chegada do projeto ao município. “Este projeto é de suma importância para o esporte de Atalaia. São 550 crianças contempladas com aulas de futebol, natação, judô e muita recreação. Nosso agradecimento ao deputado Alfredo Gaspar pela parceria de sempre”, disse.