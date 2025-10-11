20°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação

Iniciativa é viabilizada por emenda do deputado federal Alfredo Gaspar e também atenderá jovens de Maceió.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
11/10/2025 às 09h22
Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação
Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação.

Com o objetivo de transformar vidas por meio do esporte, da educação e da esperança, o Projeto Cidadão Alagoano chegou ao município de Atalaia, onde vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com atividades esportivas e educativas. Além de Atalaia, o projeto também contemplará outros 550 jovens em Maceió, totalizando 1.100 participantes.

O lançamento do projeto aconteceu nesta sexta-feira (10), em Atalaia, e contou com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, das secretárias Glauciane Veiga e Eliane Oliveira, além do deputado federal Alfredo Gaspar, responsável por destinar uma emenda de R$ 1,2 milhão que tornou possível a realização da iniciativa.

Realizado pela Associação Educacional e Assistencial Casa dos Amarelinhos – O Consolador, o projeto oferecerá aulas de jiu-jítsu, judô, futsal, futebol, balé, natação e diversas atividades recreativas, promovendo inclusão social e qualidade de vida.

Continua após a publicidade

 

“Dando uma oportunidade para que nossas crianças e adolescentes tenham mais saúde, disciplina e um futuro melhor. É uma contribuição que, enquanto deputado federal, eu posso dar a essa juventude”, destacou Alfredo Gaspar.

Continua após a publicidade

 

O Projeto Cidadão Alagoano conta com a parceria da Prefeitura de Atalaia e a prefeita Ceci ressaltou o impacto positivo da ação para as famílias atalaiense.

“As mães ficam felizes quando as crianças saem das ruas, saem da internet e passam a ter uma vida saudável, no esporte. Isso é mudança de vida, uma quebra de ciclo. Deputado Alfredo, esse é um marco histórico para Atalaia, pois você está mudando vidas de 550 famílias”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas também celebrou a chegada do projeto ao município. “Este projeto é de suma importância para o esporte de Atalaia. São 550 crianças contempladas com aulas de futebol, natação, judô e muita recreação. Nosso agradecimento ao deputado Alfredo Gaspar pela parceria de sempre”, disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Grêmio Porangaba é o atual campeão.
1ª Divisão Há 2 dias

Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste final de semana

Serão 20 equipes na disputa pelo título de campeão atalaiense 2025.

Patrícia Barbosa comemora um dos gols da goleada por 4 a 1 contra o CRB. Foto: Luccas - Fotografo Esportivo.
Destaque Há 2 semanas

Patrícia Barbosa reforça Independente Atalaia no Alagoano Feminino

Atacante de Atalaia, que já defendeu Cruzeiro e Ceará, retorna aos gramados após quatro anos e estreia na goleada diante do CRB.

 Imagem: FAF TV - Youtube
Grande Vitória! Há 2 semanas

Independente Atalaia goleia o CRB e garante vaga nas semifinais do Alagoano Feminino 2025

Com dois gols de Patrícia e dois de Valéria, equipe atalaiense chega a 9 pontos e garante vaga antecipada entre as quatro melhores da competição.

 Aloísio Chulapa dá apoio a jovens de sua cidade que tentam espaço no futebol.
Esporte Há 2 semanas

Aloísio Chulapa dá apoio a jovens de sua cidade que tentam espaço no futebol

“Tem camisa, meião, chuteira... Eu prometi e trouxe agora o material completo. É tudo de vocês.”

 Independente Atalaia goleia Coruripe por 6 a 0 e chega a seis pontos no Campeonato Alagoano Feminino.
3ª rodada Há 3 semanas

Independente Atalaia goleia Coruripe por 6 a 0 e chega a seis pontos no Campeonato Alagoano Feminino

Rayra Matos brilha com três gols e equipe atalaiense chega aos seis pontos na tabela.

Atalaia, AL
28°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 29°
30° Sensação
3.53 km/h Vento
66% Umidade
92% (0.62mm) Chance chuva
05h02 Nascer do sol
17h18 Pôr do sol
Domingo
30° 20°
Segunda
29° 20°
Terça
30° 20°
Quarta
27° 20°
Quinta
29° 19°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Últimas notícias
Projeto Há 5 minutos

Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação
Atabótica Há 13 horas

Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica no Espírito Santo
1ª Divisão Há 2 dias

Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste final de semana
Poder Legislativo Há 2 dias

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 07 de outubro de 2025
Concurso Público Há 3 dias

Paulo Dantas anuncia para 28 de outubro lançamento oficial do concurso público em diversas áreas

Publicidade
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6849 (10/10/25)
13
22
23
30
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3509 (10/10/25)
01
03
04
07
09
10
12
14
15
16
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2834 (10/10/25)
09
13
27
40
41
42
43
47
53
61
62
65
66
67
72
77
88
92
93
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2871 (10/10/25)
01
08
22
31
33
35
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias