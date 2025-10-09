20°C 27°C
Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste final de semana

Serão 20 equipes na disputa pelo título de campeão atalaiense 2025.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
09/10/2025 às 13h59 Atualizada em 09/10/2025 às 14h38
Grêmio Porangaba é o atual campeão.

A bola vai rolar neste domingo (12) com o início do Campeonato Atalaiense de Futebol 2025, uma das maiores competições de futebol amador do interior de Alagoas. O torneio, que mobiliza torcedores de todas as regiões do município, contará com 20 equipes em busca do título.

Organizado pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, o campeonato celebra a força e a paixão dos atalaienses pelo futebol. O atual campeão é o Grêmio Porangaba. 

A definição do formato de disputa e o sorteio dos grupos aconteceram no arbitral realizado no dia 1º de outubro, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura. O encontro reuniu dirigentes, representantes dos clubes e a comissão organizadora para definir regras, regulamentos e o calendário da competição.

Na primeira fase, as equipes foram divididas em quatro grupos com cinco times cada, que se enfrentarão entre si em jogos de ida. Ao final da primeira fase, as 08 (oito) equipes melhor ranqueadas na classificação geral durante a primeira fase, se classificam para a segunda fase.

Na segunda fase, as equipes classificadas ficarão distribuidas em dois grupos, onde cada equipe enfrenta as equipes do seu próprio grupo, apenas em jogos de ida. As primeiras colocadas de cada grupo se classificam para a grande final. Já as que ficarem em segundo lugar em cada grupo, vão disputar o 3º lugar da competição.

Confira os grupos:

Grupo A: Grêmio Porangaba, Independente Atalaia, Palmeirinha, Unidos da Vila e Ferroviária.

Grupo B: Vira Copos, Cruzeiro Atalaia, Juventude Porangaba, Azul Real e Volta Redonda.

Grupo C: Esporte Clube XXI, Missionário, Fazendinha, Náutico Santo Antônio e Jaqueirense.

Grupo D: Guarani, Chã da Jaqueira, Real Alto, Escurinho e Real Madrid.

Primeira rodada – domingo (12):

Palmeirinha x Grêmio Porangaba – 13h30 – Campo da Comesa 1
Juventude Porangaba x Vira Copos – 13h30 – Estádio Lourival Melo (Carecão)
Missionário x Jaqueirense – 13h30 – Campo da Comesa 2
Real Alto x Guarani – 13h30 – Campo O Luizão
Azul Real x Volta Redonda – 15h30 – Estádio Lourival Melo (Carecão)
Unidos da Vila x Ferroviária – 15h30 – Campo da Comesa 1
Fazendinha x Náutico – 15h30 – Campo da Comesa 2
Escurinho x Real Madrid – 15h30 – Campo O Luizão

A premiação é também uma das maiores do interior de Alagoas. O campeão recebe R$ 8.000,00, o vice-campeão recebe R$ 4.000,00 e o terceiro colocado R$ 2.000,00. Premiação individual: Melhor goleiro, melhor jogador e artilheiro recebem R$ 300,00 cada.

Com promessa de grandes jogos e arquibancadas cheias, o Campeonato Atalaiense de Futebol 2025 reforça o compromisso do município em valorizar o esporte local e incentivar o talento dos atletas amadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
