Patrícia Barbosa reforça Independente Atalaia no Alagoano Feminino

Patrícia Barbosa comemora um dos gols da goleada por 4 a 1 contra o CRB. Foto: Luccas - Fotografo Esportivo.

O Independente Atalaia ganhou um reforço de peso para a disputa do Campeonato Alagoano Feminino 2025. A atacante atalaiense Patrícia Barbosa, maior nome do futebol feminino da cidade, foi contratada pelo clube e já fez sua estreia neste sábado (27), marcando dois gols na goleada por 4 a 1 contra o CRB, fora de casa, resultado que garantiu a classificação da equipe para as semifinais da competição.

Após quatro anos afastada dos gramados, em partidas oficiais, Patrícia viveu uma tarde especial e não escondeu a emoção de voltar a jogar. “Foi como se tivesse nascido de novo”, afirmou a jogadora, que mora no Povoado Olhos D’água, em Atalaia.

Sob o comando do técnico Val Passo, o Independente volta a campo no próximo sábado, 4 de outubro, no estádio O Luizão, em Atalaia, contra o Guarani de Paripueira. A equipe precisa apenas de um empate para confirmar a segunda colocação na primeira fase e garantir a vantagem de decidir em casa a semifinal.

Patrícia Barbosa soma passagens de destaque por clubes como Cruzeiro (MG) e Ceará, onde conquistou o título estadual em 2021. A atacante também defendeu CSA (AL), São Francisco do Conde (BA), Audax (SP) e 3B (AM), onde foi campeã amazonense em 2019.

Fora de campo, Patrícia esteve nos últimos anos dedicada a projetos sociais em sua cidade natal, incentivando a prática esportiva entre crianças e jovens de Atalaia. Agora, retorna aos gramados para escrever mais um capítulo de sua trajetória no futebol.

O diretor-presidente do IAFC, Ronaldo Torres, ressaltou o ganho técnico com a chegada da atleta. “Patrícia é uma referência em nossa cidade, uma jogadora que já atuou em grandes equipes do futebol brasileiro. Chega para somar bastante a nossa equipe, que já conta com grandes atletas”, destacou.

Importante destacar que este projeto vitorioso do Independente Atalaia, iniciado em 2021, vem contando com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da prefeita Ceci, do vice Nicollas, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude e da Secretaria de Transportes.

Patrícia já jogou pelo Cruzeiro de Minas Gerais.