Independente Atalaia goleia o CRB e garante vaga nas semifinais do Alagoano Feminino 2025

Jogando fora de casa, o Independente Atalaia mostrou força e garantiu classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Alagoano Feminino 2025. Na tarde deste sábado (27), a equipe venceu o CRB por 4 a 1, no Estádio da UFAL, em Maceió, em duelo válido pela quarta e penúltima rodada da primeira fase.

Os gols da partida foram marcados por Patrícia, duas vezes, e Valéria, que também balançou as redes em duas oportunidades. Com a vitória, o time atalaiense confirmou a boa fase e assegurou vaga entre os quatro melhores da competição estadual.

Comandado pelo técnico Val Passo, o Independente soma agora 9 pontos em quatro jogos, com três vitórias e apenas uma derrota. A campanha inclui triunfos sobre o Ubertec (3 a 0), Coruripe (6 a 0) e, agora, sobre o CRB. Ao todo, o time marcou 13 gols e sofreu 6 nesta primeira fase.

Continua após a publicidade

Esta é a primeira participação do Independente Atalaia no Campeonato Alagoano Feminino. Mais do que resultados em campo, a competição representa um espaço de valorização e visibilidade para centenas de atletas e profissionais que fazem o futebol feminino crescer em Alagoas.