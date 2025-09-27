19°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Independente Atalaia goleia o CRB e garante vaga nas semifinais do Alagoano Feminino 2025

Com dois gols de Patrícia e dois de Valéria, equipe atalaiense chega a 9 pontos e garante vaga antecipada entre as quatro melhores da competição.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
27/09/2025 às 19h12
Independente Atalaia goleia o CRB e garante vaga nas semifinais do Alagoano Feminino 2025
Imagem: FAF TV - Youtube

Jogando fora de casa, o Independente Atalaia mostrou força e garantiu classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Alagoano Feminino 2025. Na tarde deste sábado (27), a equipe venceu o CRB por 4 a 1, no Estádio da UFAL, em Maceió, em duelo válido pela quarta e penúltima rodada da primeira fase.

Os gols da partida foram marcados por Patrícia, duas vezes, e Valéria, que também balançou as redes em duas oportunidades. Com a vitória, o time atalaiense confirmou a boa fase e assegurou vaga entre os quatro melhores da competição estadual.

Comandado pelo técnico Val Passo, o Independente soma agora 9 pontos em quatro jogos, com três vitórias e apenas uma derrota. A campanha inclui triunfos sobre o Ubertec (3 a 0), Coruripe (6 a 0) e, agora, sobre o CRB. Ao todo, o time marcou 13 gols e sofreu 6 nesta primeira fase.

Continua após a publicidade

 

Esta é a primeira participação do Independente Atalaia no Campeonato Alagoano Feminino. Mais do que resultados em campo, a competição representa um espaço de valorização e visibilidade para centenas de atletas e profissionais que fazem o futebol feminino crescer em Alagoas.

Continua após a publicidade

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aloísio Chulapa dá apoio a jovens de sua cidade que tentam espaço no futebol.
Esporte Há 2 dias

Aloísio Chulapa dá apoio a jovens de sua cidade que tentam espaço no futebol

“Tem camisa, meião, chuteira... Eu prometi e trouxe agora o material completo. É tudo de vocês.”

 Independente Atalaia goleia Coruripe por 6 a 0 e chega a seis pontos no Campeonato Alagoano Feminino.
3ª rodada Há 1 semana

Independente Atalaia goleia Coruripe por 6 a 0 e chega a seis pontos no Campeonato Alagoano Feminino

Rayra Matos brilha com três gols e equipe atalaiense chega aos seis pontos na tabela.

 Atacante Riquelmy rescinde contrato com o Sport e acerta com clube de Portugal. Foto: Ascom Sport Recife
Futebol Há 2 semanas

Atacante Riquelmy rescinde contrato com o Sport e acerta com clube de Portugal

Atacante de 20 anos, iniciou na Escolinha Meninos de Ouro, em Atalaia e tem formação na base do Flamengo e do Sport.

 Independente Atalaia estreia com vitória diante do Ubertec no Alagoano Feminino.
Futebol Feminino Há 3 semanas

Independente Atalaia estreia com vitória diante do Ubertec no Alagoano Feminino

Time atalaiense vence por 3 a 0 fora de casa, em sua primeira partida oficial, e larga bem no Campeonato Alagoano Feminino 2025.

 Os Meninos de Deus conquista a 1ª Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador.
É Campeão! Há 4 semanas

Os Meninos de Deus conquista a 1ª Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador

Após empate em 1 a 1 no tempo normal, equipe venceu o Juventus Olhos D’água por 4 a 3 nos pênaltis e ficou com o título.

Atalaia, AL
23°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
24° Sensação
0.21 km/h Vento
91% Umidade
100% (1.9mm) Chance chuva
05h09 Nascer do sol
17h19 Pôr do sol
Segunda
25° 20°
Terça
25° 20°
Quarta
25° 21°
Quinta
26° 20°
Sexta
27° 20°
Publicidade
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Professor Lesso
Últimas notícias
Em Atalaia Há 9 horas

Em visita a Atalaia, deputado Alfredo Gaspar garante apoio a Associação dos Produtores do Agronegócio, em Ouricuri

Grande Vitória! Há 11 horas

Independente Atalaia goleia o CRB e garante vaga nas semifinais do Alagoano Feminino 2025
Educação que Avança Há 19 horas

Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas
Disque Dengue Há 2 dias

Disque Dengue: Atalaia reforça canal para denúncias de focos do mosquito transmissor
Destaque Há 2 dias

Francisco Batinga palestra em evento do TCE-AL e AMA sobre fortalecimento da gestão pública em Alagoas

Publicidade
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias