Aloísio Chulapa dá apoio a jovens de sua cidade que tentam espaço no futebol.

Aloísio Chulapa multiplicou a torcida do São Paulo em Atalaia. Por lá, o 14 de sua camisa é o número da sorte dos meninos que pensam em seguir carreira no futebol. Chula alimenta essa esperança. Leva o pessoal para seu clube, abre a piscina, dá brinquedo. É uma festa. Na última terça, o ex-atacante apareceu de surpresa num campinho de pelada de sua cidade.

Com a mala cheia de presentes, chamou a garotada do conjunto "Deus é Fiel" e anunciou a novidade. "Tem camisa, meião, chuteira... Eu prometi e trouxe agora o material completo. É tudo de vocês."

Aloísio sempre destaca a importância desse olhar para as pessoas carentes.

"Eu fico até emocionado de poder ajudar esses meninos da minha terra, Atalaia. Eu vim aqui há duas semanas, deixei algumas bolas e prometi voltar. Cumpri a promessa. Fico muito feliz de ver o sorriso dessa meninada. E eu já fui um deles, né? Sei bem como é".

Visitas ilustres

Aloísio ama tanto Atalaia que levou para lá companheiros famosos do São Paulo, campeões mundiais, no seu jogo de despedida, em 2017. Poderia ter marcado a festa para o Morumbis, mas fez questão de jogar em casa, onde tudo começou, com Rogério Ceni no gol, Lugano na zaga e a alagoana Marta com a camisa 10.

Depois, Muricy Ramalho e Adriano Imperador também visitaram, e pararam, a cidade de Chulapa. A missão agora dele é levar para Atalaia um certo Ronaldinho Gaúcho, seu parceiro dos tempos de Paris Saint-Germain.