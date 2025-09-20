Independente Atalaia goleia Coruripe por 6 a 0 e chega a seis pontos no Campeonato Alagoano Feminino.

O Independente Atalaia se recuperou da derrota na segunda rodada e goleou o Coruripe por 6 a 0, na tarde deste sábado (20), no estádio Gerson Amaral, em Coruripe, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Alagoano de Futebol Feminino 2025.

O grande destaque da partida foi Rayra Matos, autora de três gols. Emilly Dafny, Valéria e Lucelia também marcaram e ajudaram a construir a goleada que recolocou o time atalaiense na disputa pelas primeiras colocações.

Com o resultado, o Independente Atalaia soma 6 pontos na tabela. O próximo desafio será no sábado (27), contra o CRB, no estádio Universitário, em Maceió.

Organizado pela Federação Alagoana de Futebol (FAF), o Campeonato Alagoano Feminino 2025 conta com seis clubes: Independente Atalaia, CRB, Coruripe, Guarani de Paripueira, Ubertec e UDA. Na primeira fase, os times jogam entre si em turno único, e os quatro melhores avançam para as semifinais.