Atacante Riquelmy rescinde contrato com o Sport e acerta com clube de Portugal

Atacante de 20 anos, iniciou na Escolinha Meninos de Ouro, em Atalaia e tem formação na base do Flamengo e do Sport.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Ascom Sport Recife
16/09/2025 às 17h29 Atualizada em 16/09/2025 às 17h46
Atacante Riquelmy rescinde contrato com o Sport e acerta com clube de Portugal
Atacante Riquelmy rescinde contrato com o Sport e acerta com clube de Portugal. Foto: Ascom Sport Recife

O Sport Clube do Recife confirmou na última sexta-feira (12) a rescisão contratual do atacante Riquelmy. O jogador de 20 anos acertou sua transferência em definitivo para o Valadares Gaia, equipe de Portugal.

Em nota publicada no site oficial, o Leão agradeceu ao atleta “pela dedicação e profissionalismo ao longo de sua trajetória” e desejou sucesso na sequência da carreira.

Natural do Distrito Ouricuri, Riquelmy iniciou sua formação na Escolinha Meninos de Ouro, antes de passar pelas categorias de base do Flamengo e do próprio Sport Recife. Pelo clube pernambucano, se destacou como goleador e conquistou títulos em todas as categorias de base.

O atacante tinha renovado seu contrato profissional com o Sport em outubro de 2024, com vínculo válido até 2026. Apesar de integrar a categoria Sub-20, participou das conquistas do bicampeonato pernambucano em 2024 e 2025. No entanto, não vinha recebendo oportunidades na equipe principal, mesmo com o time ocupando a lanterna da Série A e carente de centroavantes da qualidade do Riquelmy.

Segundo informações do pai do atleta, Nado, que é ex-jogador com passagens por CRB, Comercial de Viçosa, Serrano-RJ e pelo futebol da Bulgária, a expectativa é que Riquelmy viaje já na próxima semana para se apresentar ao Valadares Gaia, em Portugal. Além do novo reforço, a equipe portuguesa conta com outros dez brasileiros em seu elenco.

Em nota nas redes sociais, Riquelmy agradeceu ao Sport Recife:

“Cheguei ao Sport com apenas 12 anos, cheio de sonhos e vontade de aprender. Aqui cresci, me formei como atleta e como pessoa, vivi alegrias, aprendizados e momentos que vou levar para sempre na memória.

Quero agradecer ao club, a todos os profissionais que me ajudaram nessa caminhada e, principalmente, à torcida rubro-negra, que sempre apoiou e mostrou o verdadeiro significado de amor ao time.

Levo comigo a história, a camisa e o carinho de todos vocês. Chegou a hora de seguir novos caminhos, mas o Sport será sempre parte de mim. 

Obrigado, Sport! Obrigado, Nação Rubro-Negra!”.

