Independente Atalaia estreia com vitória diante do Ubertec no Alagoano Feminino.

A equipe do Independente Atalaia começou sua trajetória no Campeonato Alagoano Feminino 2025 com o pé direito. Na tarde deste domingo (7), o time atalaiense venceu o Ubertec por 3 a 0, em duelo realizado no Estádio Universitário da UFAL, em Maceió.

Essa foi a primeira partida oficial da história da equipe feminina do Independente Atalaia, e a estreia não poderia ser melhor. O time comandado pelo técnico Val Passo mostrou organização e intensidade durante os 90 minutos, garantindo uma vitória convincente fora de casa.

Os gols da equipe foram marcados por Fernanda, Rayra e Raislane, que se destacaram no ataque e ajudaram a construir o placar elástico.

Organizado pela Federação Alagoana de Futebol (FAF), o Campeonato Alagoano Feminino 2025 reúne seis clubes: Independente Atalaia, CRB, Coruripe, Guarani de Paripueira, Ubertec e UDA.

Na primeira fase da competição, todos os times se enfrentam em jogos de ida, com cada equipe disputando cinco partidas. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais.

Com o resultado positivo na estreia, o Independente Atalaia já desponta como uma das surpresas do torneio e anima sua torcida em busca de uma campanha histórica.

Todas as fotos deste jogo você confere clicando aqui.